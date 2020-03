Nuestro Recomendado

Kuba Wiecek es un músico polaco considerado como una de las figuras más destacadas de la escena del jazz en su país, con 25 años de edad ha viajado por todo el mundo y grabado dos álbumes: Another Raindrop (2017) y Multitasking (Polish Jazz vol. 82) (2019). Su vida musical comenzó de muy joven, “mi madre era maestra de piano y decidió enseñarme a tocar el chelo, pero a mí no me gustaba”, explica en entrevista.

Debido al poco entusiasmo que mostraba por el instrumento, decidieron cambiarlo al saxofón, "el maestro era un poco más joven, podía haber una mejor química". Aunque es un músico formado en el Rhythmic Music Conservatory de Copenhague, Dinamarca, menciona que fue en un campamento de verano donde tuvo un antes y después con la música. "Ahí conocí a músicos con quienes empecé a improvisar", se dio cuenta que la improvisación estaba a un nivel distinto de lo que había experimentado antes. "La improvisación me permite olvidar los problemas cotidianos; puedo vivir el momento, nunca sé lo que pasará". Después de años dedicado únicamente al estudio e interpretación de la música clásica, fue en el conservatorio donde pudo ampliar sus horizontes musicales, "tenía 20 años y algunos de los estudiantes escuchaban pop y música electrónica; ahí me di cuenta que la buena música estaba en todos lados". Reconoce que poco a poco abrió sus oídos, "ya no sólo escuché jazz; empecé a escuchar más géneros. Hoy en día soy un campo abierto donde escucho de todo". Ese cambio resultó fundamental en su formación como compositor. Asegura que desde entonces trata de escuchar toda la música foránea que le es posible, especialmente cuando sale de su país. "En marzo de 2019 viajé a Ecuador e hice lo posible por acudir a un concierto de música regional; trato de buscar influencias de todos lados, todo el tiempo". Reconoce que hoy en día la mayoría de sus influencias son extranjeras, desde la música electrónica hasta los ritmos africanos; sin embargo, también se nutre de la música regional de su país, "tratamos de respetar la melodía, pero interpretarla de una manera que suene más interesante, tratar de mejorarla". Más datos *Nació en Polonia en 1994. *Ha sido galardonado con los Fryderik Awards.