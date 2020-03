En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este martes su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el acto, como cada martes, se presentó el reporte semanal El pulso de la salud, donde el subsecretario Hugo López-Gatell reiteró que el gobierno federal ha implementado una estrategia de compra internacional de medicamentos oncológicos para garantizar su abasto.

Esta compra, según el funcionario, se realizó por un monto aproximado de compra de 91 millones de pesos.

Asimismo, insistió en que los medicamentos contra el cáncer fallaron porque el proveedor privado dejó de comprometerse y cumplir con su entrega, agregando que todos los medicamentos que el gobierno compra fuera del país son sometidos a un análisis por parte de Cofepris.

Respecto al tema del coronavirus en México, López-Gatell indicó que se mantienen en siete los casos confirmados en el país, señalando que la situación por la enfermedad se mantiene en el "escenario uno", donde todos han sido importados.

Además, resaltó que al gobierno federal le interesa "que las empresas tengan la información adecuada para las intervenciones de prevención entre sus trabajadores".

Dentro del mismo reporte semanal, la doctora Gisela Lara, titular de IMSS-Bienestar, expuso el funcionamiento de este programa.

De acuerdo con Lara, se atiende a 12.3 millones de ciudadanos con este esquema, contándose con "una red comunitaria en todo nuestro ámbito" y avanzándose para llevar atención médica a las comunidades más alejadas del país.

Al retomar la palabra y respecto a la crisis economía actual en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "vamos resistiendo", señalando que el país cuenta con finanzas sanas.

"No se gastó más de lo que tenemos en ingresos, no se endeudó al país, no creció la deuda pública", señaló el mandatario como base que permitió mantener la estabilidad en la nación.

López Obrador agregó que México tiene un fondo de estabilización que le permitirá enfrentar las turbulencias y destacó que el peso "aguantó" a la situación económica global que se vivió ayer.

"Resistió nuestro peso. Estuvo complicado. Está todavía complicado, ayer fue un mal día, todas las monedas se depreciaron y la nuestra aguantó", aseveró.

"Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso que tuviéramos problemas de ingresos", reiteró.