Sin avances tras exhumaciones

Conforme a se vayan realizando las exhumaciones en Coahuila, el número de nichos asignados a los cuerpos identificar podría incrementar en el Centro de identificación Humana, esto debido a que en los últimos años el número de cadáveres ha ido en incremento.

De acuerdo a José Ángel Herrera, titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, se tiene proyectado contar con 700 nichos para albergar a los cuerpos que serán analizados genéticamente.

"Los nichos temporales ya están ensamblados y la idea es que en dos o tres meses ya esté en funciones dicho centro", dijo.

Señaló que aún resta realizar una auditoría técnica para conocer el funcionamiento de los nichos y puedan operar.

"Una vez entrando los procesos de exhumación, el objetivo es que se vayan haciendo a mayor escala, para que sean de resguardo de estos cuerpos. Son cerca de 700 nichos", dijo.

No obstante, recordó que actualmente se tiene un registro de 820 cadáveres sin identificar, lo que también implica que algunos de ellos puedan ser enviados a los oseatorios, dependiendo de las condiciones en que se encuentren.

El objetivo es que los que sean exhumados ya no regresen a la fosa común.

La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas informó que debido a que aún no se han obtenido los resultados de la exhumación múltiple que se llevó a cabo en el panteón La Paz en Saltillo, hasta el momento no se han realizado los cruces pertinentes con el Banco de Datos para obtener identificaciones.

"No es algo sencillo, si no habrá que hacer un cruce de información, por lo que no podemos determinar el día", dijo.

Aseguró que las muestras genéticas las podrían obtener próximamente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), pero el cruce de ésta con información genética de familiares de personas desaparecidas, tardará un poco más.

"Es un tema del Ministerio Público Federal, debe de estar rendido por los peritos, pero no ha llegado, porque son parte de una carpeta de investigación", explicó.

Añadió que en el futuro se podría reordenar el plan de exhumaciones, pues se ha considerado que las actividades masivas ayudan contar con mayor número de indicios.

"Se va tener que re direccionar el plan de exhumación porque vemos que tomando en cuenta este tipo de exhumaciones hay una probabilidad más grande de identificación".