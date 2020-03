Bancos ven lejos un PIB del 4 %

Los principales bancos que operan en México coinciden en que la meta de crecimiento de 4% de la actual administración está lejana ante las condiciones de inversión y la falta de certidumbre del gobierno. Entrevistados previo a la edición 83 de la convención bancaria que se realizará el próximo jueves y viernes en Acapulco, Guerrero, los directivos resaltaron que no se trata de una falta de recursos, sino que no se tienen los mensajes que detonen mayor confianza hacia el corto y mediano plazos en el país.

"Tenemos todo para crecer. En la banca hay dinero, en las Afore hay dinero, en fondos de inversión. Hay dinero internacional. Por liquidez no hay limitación. Hay interés en México de la iniciativa privada y en el extranjero de invertir. Tenemos una geografía necesitada de desarrollo por todos lados. Lo que necesitamos es la ejecución en función de la confianza", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. En el caso de Santander, la firma resalta que mientras no haya certeza sobre la política pública del sector energético, alcanzar el crecimiento potencial no podrá concretarse en los próximos años.