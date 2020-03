Dueña de taquería no se unió al paro de mujeres

"Un día sin mujeres no sirve de nada, perdemos más sin trabajar, sin llevar a los niños a estudiar", se queja María Rodríguez, mientras dirige su negocio de tacos donde brinda empleo a siete mujeres.

Dos de las empleadas son sus hijas y aseguran, María es un ejemplo de tenacidad pues desde hace más de 20 años, ha trabajado sin descanso para sacar adelante a su familia.

Desde las 7:00 horas, las mujeres abren su negocio ubicado en la calle Zaragoza de la zona centro en esta frontera donde venden tacos y gorditas.

En la pequeña cocina, dos de las mujeres preparan la masa para las tortillas de harina, otra las hornea, dos más preparan los guisos, una de las hijas de María es la cajera del negocio y la otra, atiende las mesas.

Entre todas, se encargan de la Taquería Doña Mary, que es una de las más populares en esta frontera ya que trabajan de lunes a domingo.

Doña María está al pendiente de que todo funcione a la perfección, que no les falte nada para elaborar los alimentos y de que los clientes, se vayan satisfechos.

Asegura que durante los 20 años que tiene como comerciante, nunca había escuchado de un paro nacional de mujeres, lo cual comenta, le parece inservible.

"Eso no funciona, no sirve. Qué ganamos las mujeres sin trabajar, muchas no van a recibir sueldo. Aquí en mi negocio todas decidieron venir, pero si alguna me hubiese dicho que no venía, pues solamente se les descuenta el día y se los pago a las que sí vinieron, es lo justo".

Destaca que no se puede negar que existe violencia contra la mujer, que existen desapariciones y asesinatos, pero eso, sólo lo pueden detener las autoridades competentes.

"Aquí en Reynosa siempre dicen que no pasa nada, todos sabemos que sí hay violencia contra la mujer, pero nosotras solas no podemos detener esto, dejando de trabajar no lo vamos a conseguir. Las autoridades tienen que ponerse a trabajar, ellos son los que nos tienen que cuidar. Yo pienso que en vez de escondernos un día, las mujeres tienen que ser vistas, tenemos que sacar adelante a nuestras familias".

María, tiene claro que las mujeres deben defender sus derechos, pero no generando violencia, por lo que dice que dañando monumentos o agrediendo a los hombres, no se llegará a buenos acuerdos.