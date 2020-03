Señalan marginación de mujeres en orquestas sinfónicas

En nuestro país, en general, ha existido una marginación endémica hacia las directoras y compositoras musicales por parte de las orquestas mexicanas, declaró Sergio Cárdenas (1951), exdirector huésped de la Orquesta Estatal de Weimar, Alemania, que en siglos pasados tuvo al frente a personalidades de la relevancia de Johann Sebastian Bach y a Franz Liszt, por nombrar a algunos.

"No dudo en mencionar que se debe a un prejuicio infundado en muchos sentidos, porque no hay ninguna razón por la que una mujer no pueda dirigir una orquesta. En el mundo de la música no debe existir ningún otro fundamento, más que el fundamento de la excelencia musical. Pero eso debe aplicarse para quien sea: hombre, mujer o quimera…", señaló el director de orquesta mexicano que ha compuesto obras para los 12 Violonchelistas, grupo élite de la Filarmónica de Berlín.

Para el director tamaulipeco, esto se debe a una herencia "Quizá, incluso centenaria, no debemos olvidar que los organismos orquestales nacieron como grupos exclusivamente masculinos; es decir, incluso durante muchísimo tiempo y hasta fechas muy recientes en orquestas tan emblemáticas como la Filarmónica de Viena o la Filarmónica de Berlín no se aceptaban mujeres en sus filas”.

De esta manera, para Sergio Cárdenas, lo primero que en México debe hacer la ciudadanía para desterrar esta tendencia, es insistir ante las autoridades correspondientes y con las propias orquestas de este país para que olviden sus actitudes machistas porque, dice, en la música ese pensamiento no tiene ningún sentido.

"Pero esta marginación no sólo es en el campo de la dirección, en la composición musical también existe. Por ejemplo, está el caso de la compositora y pianista mexicana Alicia Urreta Arroyo. Hace mucho tiempo que está ignorada en las programaciones de las orquestas; y ella es una importante compositora del siglo XX".

Cuando se le pregunta al también alumno de Herbert von Karajan, Witold Rowicki y Sergiu Celibidache, su posición ante el Paro Nacional de Mujeres, responde: "Estoy totalmente de acuerdo; me parece que es un hecho de suma importancia que no es nada más simbólico: con acciones manifiestan la importancia que las mujeres tienen y tendrán tanto en México como en el resto del mundo".