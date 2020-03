Cuauhtémoc Blanco pide a mujeres detener a los 'pasados de listos'

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, consideró que uno de las medidas para detener la violencia de género es mantener este tipo de manifestaciones, como las movilizaciones del domingo y Un día sin mujeres el 9 de marzo, seguir en la lucha y evidenciar a los hombres que se "pasan de listos".

"Yo les digo a las mujeres que sigan con estas manifestaciones, creo que es muy favorable para ellas para que se hagan respetar", opinó el gobernador luego de inaugurar el Encuentro Estatal Deportivo 2020 organizado por el CECyTE.

"Yo siempre lo he manifestado. Todos venimos de una mujer y hay que respetarla. Creo que la madre es el pilar de todos nosotros los hombres, (ellas) nos dan los consejos para que nos vaya bien. Siempre lo he dicho: lo más importante es apoyar a las mujeres y no faltarles al respeto", sostuvo.

Blanco Bravo propuso que para disminuir la violencia de género es necesario que mantengan su lucha, además de detener las acciones de los "hombres abusivos, pasados de listos".

"Vengo de una mujer, de una madre luchona, que siempre ha sacado a todos mis hermanos adelante y yo creo que todas las mujeres eso es lo que quieren: respeto y una equidad de género que es fundamental", afirmó.

El gobernador apoyó la manifestación de los grupos civiles y feministas en "santa paz", pero también se dijo en contra de algunas acciones de vandalismo protagonizadas por mujeres cubiertas del rostro.

"Estamos de acuerdo en que hayan estas manifestaciones, pero no las pintas, porque al final de cuentas creas un conflicto", dijo.

Por otra parte y en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) en Morelos reportó que el año pasado, por conducto del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo Fondo Morelos, otorgó créditos bajo este esquema por 200 millones de pesos, de los cuales la mitad fueron destinados a micro negocios encabezados por jefas de familia, principalmente.

Ana Cecilia Rodríguez González, titular de Desarrollo Económico y del Trabajo, precisó que actualmente se trabaja en un proyecto con el que las esposas de agremiados a distintos sindicatos en el estado puedan acceder a cursos de capacitación del trabajo y financiamientos, con el fin de que estos núcleos familiares mejoren la economía de su hogar.

Rodríguez González afirmó que en los últimos meses la Secretaría ha otorgado capacitación de autoempleo a mujeres, así como financiamiento para emprender sus proyectos productivos, a fin de contribuir a una sociedad más justa y con igualdad de género en los ámbitos económico y laboral.

Referente al 8 de marzo, la titular de la SDEyT explicó que esta fecha es una oportunidad para generar conciencia de que aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos sectores, como lo es el laboral; por tal motivo, el Gobierno de Morelos seguirá generando alternativas que beneficie a aquellas que busquen emprender.