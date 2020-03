Denuncian taxistas de Monclova campaña en redes en su contra

Taxistas de 10 organizaciones de Monclova denunciaron una guerra sucia en redes, orquestada por un funcionario municipal y por operadores de plataformas que ofrecen servicios de transporte privados, algunos de los cuáles fueron suspendidos de los automóviles de alquiler por resultar positivos a consumo de drogas y por sospechas de que se dedican a distribuirla.

Una denuncia anónima de un supuesto intento de violación es el último golpe dado a través de redes a las organizaciones de taxistas, señaló Javier Hernández del Ángel, dirigente de CTM, quien dijo que no hay una denuncia ante el Ministerio Público o alguna autoridad, no aparece la víctima y no hay un señalamiento preciso a un operador de taxi, un número automóvil o una línea de taxistas.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila (FTTSCRCC) adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CMT) sostuvo que se trata de una campaña que inició cuando los taxistas realizaron los plantones frente a la Presidencia Municipal de Monclova y a Recaudación de Rentas del Estado.

Expresó que situaciones como la denuncia anónima no duda que puedan ocurrir, e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y castiguen al supuesto chófer pervertido, porque no se puede permitir ningún tipo de actos ilegales contra la ciudadanía.

Sin embargo consideró que se trata de parte de la campaña lanzada en facebook contra taxistas por César Flores Sosa, regidor del ayuntamiento que está protegiendo en su ilegalidad a los choferes de la plataforma InDriver.

Cuestionó la ética del servidor público, que en lugar de promover la legalidad fomenta la violación a las leyes y acusa y critica a todo el que opine contrario a él.

Agregó que entre los usuarios de redes publican agresiones a los trabajadores del volante legalmente constituidos, está un ex chófer de taxi que fue dado de baja porque resultó positivo a consumo de drogas en los exámenes de antidoping realizados por la Dirección de Transporte Municipal.

Agregó que ese ex operario, que ahora labora como transportista privada a través de una plataforma, es sujeto de interés en investigaciones de distribución de drogas.

Rechazó revelar la identidad de la persona, porque dijo que es responsabilidad de las autoridades investigar y proceder, y que sean éstas las que lo detengan y sancionen o hagan lo que tengan que hacer.

Recordó que todos los taxistas están identificados, tienen un tarjetón para laborar como taxioperadores y la Dirección de Transporte les realiza exámenes médicos y de antidoping para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Los taxis cuentan con bases, tienen sus placas de transporte público, cubren el pago de sus concesiones, tienen seguros contra accidentes y están bajo el control e inspección de las autoridades.

Los operadores de transporte a través de apps en cambio no tienen instalaciones físicas locales como oficinas o bases, las autoridades no tienen control de quienes son los operadores, no los conocen, no los pueden examinar para saber su salud o si son o no adictos, desconocen si tienen sus unidades aseguradas e ignoran el número de operarios y horarios y no los pueden inspeccionar, concluyó.