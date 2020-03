'Me violaron y no salgo a destruir'; mujer se pronuncia contra actos violentos

Por medio de redes sociales, se han viralizado las palabras de una mujer contra los actos violentos registrados durante las marchas a favor de los derechos de la mujer.

El video que se ha vuelto viral en Twitter bajo los hashtag #UnDíaSinMujeres, #YoNoParo y #NoAlParodeMujeres, muestra a la mujer mayor reprochar contra las acciones que ciertos grupos han tomado al momento de realizar las manifestaciones.

"Ni siendo violada, ni habiéndome matado a un hijo he salido a las calles a pintar paredes o romper vidrios. Es indignante y es doloroso ver la actitud de algunas mujeres, de un grupo minoritario que hacen este tipo de vandalismo. Yo creo que nuestro presidente y las autoridades ya tienen que ponerles un alto. No podemos permitir que esto siga porque va a escalar y va a haber un momento en el que esta violencia no pueda parar", expresa la mujer en el video.

Los movimientos registrados durante el Día de la Mujer y el paro nacional, se han convertido en tema de debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre internautas quienes se muestran a favor o en contra de estos.