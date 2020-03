VIRAL: Mujeres en Australia protagonizan pelea por papel higiénico

Según detalla el portal RT, las escenas que se han vuelto virales en la red fueron registradas en un supermercado de la cadena Woolworths, ubicado en Sídney, donde las implicadas recurrieron a los golpes entre ellas al pelearse el producto higiénico.

Tal como se observa en el material, a forcejeos y golpes las mujeres se disputaron los paquetes de papel hasta que los trabajadores del lugar intervinieron para tranquilizarlas.

"Sólo quiero un paquete de papel", se escucha decir a una de ellas a otra que lleva varios en un carrito del supermercado.

Autoridades australianas pidieron a los ciudadanos que no entren en compras de pánico, pues no se encuentran en una situación similar a la de la cinta Mad Max, aseverando que quien actué con violencia será sancionado y terminara frente a un tribunal.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D