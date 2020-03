Marchan mujeres contra la violencia en La Laguna

Los distintos colectivos feministas de La Laguna tomaron las calles para hacer notar su exigencia de un alto a la violencia contra la mujer en la marcha denominada "Mujeres Luchan por Mujeres". Se esperaba que fueran tan solo 300 las participantes, sin embargo, las ciudadanas de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón poco a poco se fueron sumando al contingente para llegar a ser, según señalaron las organizadoras, más de 2,400 asistentes.

Por su parte, el titular de Protección Civil en Torreón, Alfonso Mijares, indicó que fueron cerca de 3,500 congregadas en la explanada de la Plaza Mayor.

A las 9 de la mañana se dieron cita en la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo para precisar los últimos detalles, organizándose por grupos, comunicando su estrategia de seguridad para resguardar a cada paso de la marcha la integridad física de las presentes.

Antes de arrancar este mitin, las mujeres fueron tajantes al señalar que la marcha era exclusivamente entre mujeres, por lo que pidieron a los hombres presentes, tanto ciudadanos como de medios de comunicación, que se retiraran. Asimismo, exhortaron a las participantes a no caer en ningún tipo de provocaciones y a guardar la calma, resaltando que se trataba de una marcha pacífica.

Fue en punto de las 10:00 horas que cerca de 900 mujeres partieron de Lerdo para dirigirse sobre la avenida Francisco I. Madero hacia el bulevar Miguel Alemán. El grupo de Madres Poderosas de La Laguna encabezó este acto, seguido de la Batucada Feminista, de los distintos colectivos de la región y mujeres independientes.

La marcha fue histórica por su organización y número de ciudadanas, teniendo en común el objetivo de alzar la voz, expresando su hartazgo por la violencia de género que se vive en el país y la omisión de las autoridades locales y federales ante esta situación.

En sus consignas cantadas y en carteles comunicaron frases como: "Señor, señora, no sea indiferente; se mata a las mujeres en la cara de la gente", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "Por mi mamá, por mi hija, por mi hermana, por mí, por ti", "Arriba el feminismo que va a vencer", "Niña, hermana, si te pega, no te ama", "Mujer, escucha, esta es tu lucha".

Vestidas de negro con pañuelos verdes y morados, caminaron en el contingente para llegar al primer punto de parada en Gómez Palacio, donde al menos 200 mujeres estaban esperando para unirse a esta marcha al grito de "Mujer, hermana, aquí está tu manada".

De manera itinerante, durante todo el recorrido hubo presencia de elementos de Vialidad de las tres ciudades de la Zona Metropolitana de La Laguna, al igual que de la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Civil de Coahuila; en su mayoría fueron elementos del sexo femenino.

Finalmente, puños arriba, llegaron a la Plaza Mayor de Torreón, donde ya estaba montado un altar gigante teñido de rojo, en el cual colocaron las fotografías de todas aquellas que han desaparecido. Ahí las mujeres se reunieron, algunas de ellas dieron a conocer sus historias para después pasar a observar las actividades artísticas que se tenían preparadas.