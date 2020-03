Jugador inglés de rugby agarra la entrepierna de un rival y enfrenta semanas de suspensión

Un jugador de rugby podría ser suspendido por lo menos 12 semanas luego de que agarrara los genitales de un rival en pleno partido.

El suceso ocurrió durante un partido de Rugby entre las naciones de Inglaterra y Gales disputado en el Estadio de Twickenham, ubicado en Londres, Inglaterra, cuando el inglés Joe Marler aprovechó un tumulto entre ambas escuadras para tocar y apretar los genitales del galés Alun Wyn Jones.

Cuando Jones se dio cuenta de lo que estaba pasando, decidió no reaccionar con violencia debido a que no quiso ser penalizado por conducta, por lo que intentó llamar la atención del juez de touch, sin embargo éste no vio la agresión.

Una vez acabado el partido, Jones declaró que desearía que la World Rigby tome cartas en el asunto, a pesar de que él considera a Marler 'un buen tipo'.

El reglamento establecido por la World Rugby establece que "agarrar, torcer o apretar los testículos" de un contrincante puede ser penalizado con una suspensión que va desde las 12 semanas hasta los cuatro años.