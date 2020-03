Pendiente, agenda de género en Coahuila

Por primera vez en la historia de Coahuila, el Congreso del Estado cuenta con mayoría de mujeres en las curules, aunque esto no se tradujo en una legislatura histórica que se volcara por cambios legislativos a favor de la mujer.

De acuerdo a la diputada perredista Claudia Ramírez, la resistencia de entrar al debate en temas controversiales como la diversificación de género o el aborto permanece en la máxima tribuna.

Ramírez ha encabezado propuestas sobre equidad de género. Asegura que en la actual legislatura se han sumado a las causas de las mujeres de manera pública, pero ha sido difícil que ello se traduzca en acciones que impacten en el exterior.

Ante la pregunta ¿es difícil legislador a favor de la mujer? la diputada explicó:

"Si, sobre todo porque contamos con nueve legisladores que son muy conservadores por decirlo de esa manera. Hay iniciativas que son importantes, por ejemplo yo decía si no hay condiciones para poder legalizar el aborto, entonces vamos a quitarlo del Código Penal. Vamos a quitar esa pena, pero ellos dicen: si, estamos en contra de que la mujer esté en la cárcel. Dicen que sí, pero no se posicionan claro y fuerte en ese tema".

La legisladora considera que el movimiento feminista a nivel nacional ha obligado a hablar del tema, pero es difícil que pase del discurso político.

"Yo creo que tenemos que ser congruentes, no sólo subirse al discurso feminista en los movimientos, sino entrarle a las acciones aquí en el Congreso del Estado, que pueden impactar allá afuera. No nada más hablar para quedar bien. Aquí es el espacio y tenemos la oportunidad histórica. Yo siempre he hecho un llamado a las 14 legisladoras. Somos mayoría".

La legisladora destacó la falta de armonización en el Código Penal, lo cual es indispensable para garantizar y dar certeza jurídica a las mujeres que sufren violencia.

"En Coahuila se habla de 101 feminicidios en los últimos 7 años, de los cuales todavía hay 24 pendientes de judicializar. Entonces hay que ver las normas a fondo y ver cómo las podemos mejorar para garantizar justicia", dijo.

A dos años de la legislatura se aprobó la iniciativa ciudadana de la Ley Olimpia que tiene que ver con el tema de violencia cibernética. Así como el incremento en las penas por feminicidio (de 40 a 60 años) que presentó Acción Nacional.

La actual legislatura del Congreso Local termina el próximo 31 de diciembre. El 7 de junio se realizará la elección para la renovación de diputados.