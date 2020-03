La columna del perRo

¿ENVENENAMIENTO

CASUAL O INDUCIDO?

Cuando un perro se intoxica, algunas veces puede ser "de manera accidental", "al comerse algún producto de limpieza", "algún fertilizante", "anticongelante", "alguna paloma o pájaro enfermo", "algún ratón o rata que haya muerto por efecto de algún veneno", "por comer alguna planta o césped fumigado", o de plano que "el perro o gato hubiera comido o bebido de manera directa algún veneno para insectos, o algún raticida".

En otras ocasiones, la intoxicación ocurre de manera inducida o intencional, es decir que alguna persona le da, el veneno para matar algún perro o gato, o un grupo de estos.

Cuando la intoxicación es casual, la puedo yo entender como una falta de previsión o precaución.

Pero cuando alguien envenena a un perro o gato, como solución a un problema es una estupidez y un acto por demás cobarde, como "aquel que avienta la piedra y esconde la mano". La justificación para este tipo de personas es que "el perro es un problema", ya que argumentan, viene y defeca en mi casa, me destruye las plantas cuando pasa por aquí, tira la basura, nos ladra cuando pasamos por donde está él con el riesgo de que nos muerda, u orina mi carro.

Creo que estos argumentos son buenos y tienen la razón, pero ahí lo conducente (la solución) es hablar con los dueños de los perros, que tienen el mal hábito de "soltarlos un rato", creyendo que todos los perros molestan, menos el suyo y explicarles hasta hacerles entrar en razón.

En caso de que este no entienda, entonces se deberá, acudir con la autoridad correspondiente, para que se aplique el reglamento que habla sobre la responsabilidad civil, que existe sobre la propiedad de una mascota.

Generalmente esto funciona de esta manera, no tenemos por qué tomar en nuestras manos la justicia y aplicar la "solución final" (exterminio) al estilo nazi.

Para los médicos veterinarios, es difícil el tratamiento de alguna mascota envenenada, porque en la mayoría de los casos el dueño de la mascota desconoce con que se intoxicó su perro o gato. Yo siempre les recomiendo que si fue accidental el envenenamiento, que me traigan el envase para saber con qué tipo de tóxico estamos luchando y administrar el antídoto en caso de que exista, ya que muchos de los venenos no tienen antídoto por desgracia. El éxito en el tratamiento depende del tipo de veneno ingerido, la cantidad de este, el tiempo que pasó desde que lo ingirió, la edad, el peso y la resistencia natural de cada organismo en particular.

Los venenos han evolucionado en su variedad y potencia, y por desgracia existe un nulo control sobre ellos, los más comunes pueden ser la estricnina, el etilenglicol (anticongelante), derivados del arsénico, el brodifacoum y el fosfuro de zinc.

Por poner un solo ejemplo, un décimo de gramos de estricnina pudiera ser mortal para una persona promedio (70 kg.) imagínense, el efecto devastador en un perro o gato cuyo peso fluctúa de 1 a 45 kg. Ya que la dosis tóxica para este, es de solo 0.75 mg./kg. de peso.

De cualquier forma debemos a cualquier costo impedir que nuestra mascota tenga contacto ocasional, con cualquier tipo de tóxico, y mucho menos dejarlo salir "a dar la vuelta" donde pudiera ser intoxicado por gente inconsciente y cobarde que pretenda dar a los perros la "solución final" al estilo nazi.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: Antes de curar a alguien, pregúntale si esta dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron… Hipócrates.