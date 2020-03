Mi manifestación es con mi voz: Vélez

Es la primera vez que Denis Vélez visita La Laguna. Su talento la vinculó a ser parte de la Gala de Aniversario del Teatro Isauro Martínez (TIM) que se realizó el día de ayer, en donde hizo mancuerna con el tenor Mario Rojas.

Es luego de su primer ensayo, que la soprano poblana baja del escenario del TIM, recinto del que dijo quedar maravillada, para hablar un poco de su carrera artística y sobre lo que implica ser mujer en un país en donde los feminicidios están latentes.

Denis Vélez de 27 años de edad, contabiliza importantes logros dentro de la atmósfera de la ópera mexicana, sin embargo, compartió que se trata de una rama artística que jamás pensó practicar, pues aunque la música si estaba dentro de sus planes de vida, este tipo de canto ni siquiera lo conocía y a los 17 años, dijo, no había asistido nunca a un recinto a presenciar una ópera.

"Le dije a mi mamá que quería aprender música. Yo ya sabía tocar la guitarra para ese tiempo, pero no sabía nada de música entonces me dijo que fuéramos al conservatorio".

Fue en el Conservatorio de Puebla, que Denis se dio cuenta de que ya había pasado la edad máxima para pertenecer a la institución, por lo que la sugerencia fue que estudiara un año en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y luego regresara al conservatorio.

"Cuál fue mi sorpresa que era ópera. Yo pensaba que la ópera era súper fácil. Y yo decía que 'no, quiero aprender a cantar cosas más difíciles'", carcajea.

Ante su inseguridad de entrar o no, su hermano le sugirió que no perdía nada, que tal vez era buena idea intentarlo, pues sólo así podría descubrir que tan definitivo era el "no" de la ópera en su vida. Pero cual fue la sorpresa de Denis, pues de inmediato este canto la cautivó y hasta el momento lo sigue estudiando. "A veces he referido que la ópera me escogió a mí, porque yo no sabía ni siquiera que existía".

Luego, explicó, el vínculo para seguir aprendiendo ópera, lo hizo con la Escuela Superior de Música en México. Refirió que toda su preparación la ha realizado dentro del país, hecho que la hace sentir orgullosa, pues con empeño puede estar al nivel de jóvenes cantantes de ópera de otros países.

El ejemplo más próximo, y hasta el momento uno de sus mayores logros de su carrera, fue que esta soprano poblana se convirtió en la primera mexicana en obtener el premio del Metropolitan Opera National Council (MONC) Auditions 2020. Se trata de una competencia anual de canto patrocinada por el Metropolitan Opera (ubicado en Nueva York), que desde sus inicios en 1954, se considera el concurso más importante en esta rama en los Estados Unidos.

Así mismo fue la ganadora de la XXXVII edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, uno de los certámenes de canto operístico con mayor antigüedad y convocatoria de jóvenes talentos en México, el cual se llevó a en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Ante la ola de violencia que vive la mujer en México, Denis Vélez dijo ser empática con todas aquellas que han vivido la muerte de cerca, y refrió sumarse al movimiento que los últimos días a recobrado fuerza a través de redes sociales, en el cual se invita al género femenino a ser parte de un paro nacional el día de mañana.

Compartió que el Coro del Teatro de la Ópera al que pertenece, apoyó el movimiento y las invitó a permanecer en casa con la firme intención que esta actividad genere un cambio en cuestión de las políticas públicas que deberían de trabajar en la protección de las mujer.

"Hay muchas maneras de manifestarnos. Mientras muchas voces de mujeres son apagadas , espero que la mía se pueda seguir escuchando. Eso me parece un privilegio".

Por último, expresó que justamente su voz es su manera de manifestarse y señaló que ella se sumará al paro nacional que se pronunció se lleve a cabo el día de mañana.

