Es bueno Saberlo

Cómo puedes dividir un reloj en 6 partes iguales. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: viene del cielo, del cielo viene, a unos disgusta y a otros mantiene. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué pierde la cabeza por la mañana y la recupera por la noche? ¿De quién se trata? Antropólogo, arqueólogo y egiptólogo inglés conocido mundialmente por descubrir en 1922 la tumba del rey Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto y posteriormente inspector de antigüedades. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Anita Neta Snook, primera mujer piloto de Iowa que tuvo la primera escuela de vuelo y en dirigir un aeropuerto privado, se hizo más conocida como la mujer que enseñó a volar a Amelia Earthart otra célebre aviadora estadounidense por sus marcas de vuelo, fue la primera en hacer un vuelo en solitario en el atlántico recorriendo la mayor distancia sin parar en ese entonces en menos tiempo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo donde lamentablemente desapareció. En una de sus cartas escribió: por favor deben saber que soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar cosas como las han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron sus intentos, debe ser un reto para otros.

LOS LEONES: Con la satisfacción del deber cumplido en la Campaña Anual de la Vista No. 43 donde se homenajeó a los C. L. Dr. Jesús Delfino y Dorita de Peralta Hernández, así como a la Dra. María Luisa Espino Andrade por sus numerosos años de servicio, y el Reconocimiento Especial a la D. L. Guillermina de Covarrubias. Los Leones debemos aplaudirnos por el éxito alcanzado conjuntamente con el Grupo VOSH. Sin dejar de agradecer los apoyos que recibimos de la Presidenta Municipal con el hospedaje de los visitantes norteamericanos, la Cena de Clausura por el C. L. Julián Goray de la Rosa, la Comida de despedida por el C. L. Jesús M. Núñez Quiroga, la participación de los luchadores por el Ing. Mario Murguía, la actuación de los mariachis por el C. L. Jesús de la Peña, la presentación del Ballet Folclórico conseguido por nuestro Presidente José María Sánchez C., la actuación del Floreo Charro por la familia del C. L. Fernando Montoya, la fruta proporcionada por Frutería Ayala y algunas botellas de tequila y whisky obsequiadas por los C. L. Emilio Ordóñez y Zacarías Espino.

Las personas más visitadas en la semana de trabajo fueron las Damas Marthita de Ramos, Carmelita de García y Rosy Covarrubias, que se esmeraron en la cafetería donde a la hora del "coffee break", desfilaron los burritos, tamales, sándwiches, buñuelos, panes con mermelada y mantequilla, pasteles, aguas, jugos, yougurts, café, té, refrescos, salsas y frutas de la estación. Las comidas también estuvieron variadas como discada, guisado de pollo, pizzas, tacos al pastor, molletes, buffet mexicano, hamburguesas, chuleta a la ciruela, enchiladas suizas y carne asada con diferentes guarniciones, arroz, espagueti, puré de papa y ensaladas.

Felicidades a todas nuestras damas por ser hoy el Día Internacional de la Mujer y de la Dama Leona e igualmente felicitamos al C. L. Zacarías Espino Andrade por su doble nombramiento en el Ayuntamiento de Lerdo, Dgo. y como Presidente del Comité de Elecciones en la 3ª. Junta de Gabinete en el Distrito B2.

El 15 de febrero se repartieron en la plaza y centros comerciales, volantes para fomentar la cultura de la prevención del Cáncer Infantil y el día 16 nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos ofreció una plática en la Escuela 18 de marzo sobre el mismo tema.

El 20 de febrero se realizó la 3ª. Junta de Consejo Consultivo del Gobernador (COCOGO) en el hermano Club de Lerdo, convocada por el Jefe de Región Rubén Vázquez y el Jefe de Zona Santos R. García, donde se informó sobre los Cursos de Liderato ILLE, ILLA, ICD y Webinar, para Leones Emergente, Leones Avanzados, capacitadores docentes y por Internet, así como un adelanto de la junta Distrital por la C.L. Lety Gutiérrez y con la bienvenida de Hortensia Landeros, presidenta del Club Anfitrión.

Entretenimiento: La respuesta de dividir el reloj es: Trazas una raya debajo del 12 y el 1. Otra debajo del 11 y el 2. Otra debajo del 10 y el 3. Otra debajo del 9 y el 4. Otra debajo del 8 y el 5 y al último restan el 7 y 6. Cada una de las seis partes suman 13. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Lluvia. Pregunta: La Almohada. Se trata de: Howard Carter 1874-1939.

Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx

¡Hasta la próxima!

"Nosotros servimos".