el lunes Dese por muerta

BORRACHITA ME VOY/ PARA LA CAPITAL/

Primero el horror de descubrir en un descampado, en cualquier calle, en un hotel; el cuerpo sin vida. Después del estupor, de la negación: "esto no puede estar pasando", viene la furia al constatar el desamparo en que nos deja la Ley, el maltrato y la insolencia de los funcionarios públicos. Abrazos y lágrimas acompañan al funeral; después la ausencia, el nunca jamás. La desesperación de unos padres cuya hija no vuelve a casa. Cerca del cuerpo torturado y violado de una estudiante en los jardines de la Universidad, unos zapatos sin sus pies. La orfandad de los niños cuya madre tomó un taxi y no apareció nunca más. La bicicleta huérfana, la mochila, la camita abandonada de la pequeña Fátima y de tantas otras niñas asesinadas ante la indiferencia de nuestras autoridades porque como afirma nuestro presidente; eso no causa malestar social. "En tan sólo un año, la Fiscalía General de Justicia inició mil trescientas veintinueve carpetas de investigación por la desaparición de mujeres en la Capital, de las cuáles, 442 no hay sido localizadas. Madres sin sus hijas, niños sin sus madres; porque nos matan. Porque pueden, porque no hay entre los gobernantes responsabilidad ni preocupación por nuestro destino. Por la ignorancia de los funcionarios públicos que como Israel Cambera (nada menos que el secretario de seguridad de Zacatecas) quien justificó la agresión que sufrió una reclusa a manos de un custodio del reclusorio para varones donde se encontraba recluida: "no fue violación porque fue penetración con los dedos". ¡Imbécil! Desgraciadamente es ese el nivel moral de la cultura machista que padecemos. Está claro que no rescataremos las vidas, no resolveremos la orfandad, el dolor, la ausencia de las mujeres asesinadas; con un día de brazos caídos. Y sin embargo, aunque sólo sea por un día -porque si exageramos se cae el mundo y luego tendríamos que levantarlo- nos damos por muertas para que la sociedad haga consciencia, valore y respete a la mitad femenina de la humanidad. Callar ha sido la consigna, ab-negarnos, aguantar en silencio para no pasar la vergüenza de que se sepa que somos golpeadas, humilladas, abusadas. Desgraciadamente el machismo es una cultura ancestral y se manifiesta en todas las clases sociales. Una cultura fomentada por las madres -imperdonables machistas- que valoran más a los hijos varones. Por los padres que advierten al niño, "usté macho mijo". Yo también he sufrido violencia. La de un politiquillo de mierda que amparado en su poder, me encerró, me insultó, me despojó de mi bolsa y me puso una pistola en la sien. Cuando ya no supo que hacer conmigo, ordenó a su ayudante-cómplice, (otro macho que por su sonrisita deduje lo bien que lo estaba pasando con el espectáculo que ofrecía su patrón) que llamara a la policía y dijera que me habían encontrado robando. Es mejor dejar pasar, me aconsejó mi marido, un abogado y hasta los policías que me rescataron. Vendí la propiedad, para no volver a ver al vecino delincuente; y me callé como nos hemos callado las mujeres para no pasar la vergüenza, la humillación que significa ser abusadas por el padre golpeador, el marido celoso, el jefe acosador o cualquier infeliz que decida matarnos. Y que suerte si usted, apreciable lectora, no ha sido abusada o ni siquiera sabe que lo ha sido, ¡sea solidaria!. Por las muertas, por nuestras hijas, por las amigas, por sus sueños y sus pesadillas, por la vida; el lunes dese por muerta. Ármese de un buen libro, escuche música, y no se levante de la cama. No encienda la televisión, ni su teléfono celular; deje que también las redes sociales se caigan por un día para que esos negocios millonarios, reconozcan nuestra capacidad de consumo. No cocine, no limpie, no compre, no venda. Recuerde que estamos muertas. Por nuestros hijos, por el lugar donde vivimos, por el tiempo, nuestro tiempo.

El nueve nunguna se mueve.