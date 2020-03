Su salud bucal

INFLUENZA, EPIDEMIA, PANDEMIA

La humanidad ha padecido, muchísimas enfermedades a través de los siglos, y gracias a medidas preventivas, se han logrado erradicar. Ya sea mediante vacunas, cuidados, preventivos o tratamientos. Al día de hoy, el país México tiene casos de COVID-19 Coronavirus, esperamos no se convierta en una epidemia. El sector salud nos pide el apoyo de la comunidad, cuando las enfermedades llegan al hospital, se tornan más difíciles. Las medidas preventivas en la vida, no sólo cuando acecha alguna epidemia, "siempre se deben de llevar a cabo" no olvidar las buenas costumbres.

Medidas a tomar para evitar los contagios son las siguientes:

- Lávese las manos frecuentemente, y perfectamente lavadas, esto dura segundos. Recuerde que todo lo que usted va tocando esta sucio ya sea por tierra, o por bacterias, virus o desechos de algún contaminante. Si usted imagina de una manera sencilla, no paranoica, desde la manija del auto, el volante, las puertas de los lugares a donde va, el celular, su bolsa de mano, etc. Todo esta contaminado. Si no tiene manera de lavar con jabón y agua, utilice un desinfectante a base de alcohol.

- Adopte medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado (estornudo de etiqueta) o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

- Mantenga el distanciamiento social: mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el Coronavirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotitas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Es muy difícil evitar el abrazo el beso entre las amistades, pero es necesario, hacerlo, y así evitarnos problemas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, si usted o ha tenido cuidado de mantener limpias sus manos, el tocarse la cara, puede contaminar la nariz, la boca y los ojos, por estas mucosas se propaga las infecciones. Si usted se siente enfermo, mejor quédese en casa, repose, tome mucha agua, vitamina C, apapáchese. Cuídese y cuide su entorno, es el apoyo que requerimos darnos todos. Si tiene fiebre, tos, dificultad de respirar, solicite atención médica.