CUARTO CONGRESO NACIONAL DE PEQUEÑAS ESPECIES

Quiero hacer extensiva la felicitación por el Cuarto Congreso Nacional Veterinario de Pequeñas Especies, que realizó el comité organizador de nuestra Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de La Laguna, celebrado en el mes de febrero del presente año en la ciudad de Torreón, Coahuila. Expositores de talla internacional con sus ponencias e investigaciones con los diferentes temas de: cardiología, cirugía ortopédica, hemoparasitosis, enfermedades infecciosas vírales, enfermedades renales, enfermedades de animales exóticos. Además de los talleres teórico práctico de diagnostico de laboratorio clínico, anestesia inhalada, abordajes en ortopedia. Compartiendo a seiscientos colegas de todo el país dedicados a perros y gatos, siendo una mayoría de los congresistas mujeres jóvenes y distinguidas. Recuerdo que cuando cursé la facultad de veterinaria hace cuarenta y siete años, las mujeres representaban menos del cinco por ciento de la población estudiantil y ahora son más del cincuenta por ciento en las distintas facultades de veterinaria del país. En el caso de un servidor, Dios me concedió cuatro hijos, siendo tres de ellas veterinarias y el varón, administrador de empresas. Tratamientos, cirugías, diagnósticos que vimos en el congreso estarán dentro de algunos años en los libros de nuestra profesión, de ahí la importancia de aprovechar estos simposium para ir a la vanguardia y atender a nuestros pacientes con la mayor eficiencia profesional. Tuve la fortuna de realizar algunas presentaciones de los conferencistas al público, y comentaba que la única tristeza que sentía un servidor en estos congresos, era que al escuchar sus magníficos trabajos y a pesar de mi edad, me sentía en pañales a su lado y aún me faltaba mucho por aprender. El éxito de este cuarto congreso veterinario no es una casualidad, es el trabajo de un año, escogiendo los temas con la participación de los mejores expositores, laboratorios, proveedores, auditorios, hoteles, aerolíneas, universidades, restaurantes, gobiernos de los estados, y la difusión nacional, toda una gran organización. Otro de los grandes atractivos del congreso es la exposición comercial de proveedores que realiza una función muy importante con sus productos, así como la más moderna tecnología veterinaria con que cuentan, desde un termómetro digital hasta los aparatos más sofisticados de ultrasonido, rayos x, electrocardiógrafos, microscopios, laparoscopios, aparatos de laboratorio, medicamentos, instrumental, material de cirugía, equipo para estética, accesorios, libros, indumentaria, fábricas de alimentos, de todo lo que se pueda imaginar relacionado con las mascotas, echando la casa por la ventana con magníficos descuentos. La asistencia a este tipo de congresos nacionales con duración de más de veinte horas, son avalados por el Consejo Nacional de Certificación Veterinaria, Colegio Nacional de Médicos Veterinarios, Federación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, con valor curricular, de ahí la importancia de todos los que nos dedicamos a esta especialidad sabemos con anticipación que son eventos reconocidos y de alto nivel académico. Agradecer a los Médicos expositores por su apoyo incondicional que ha sido durante décadas en nuestros cursos regionales y ahora en los congresos nacionales de nuestra asociación. El cuarto congreso veterinario Laguna llevó el nombre del Dr. Gabriel Ignacio Ramírez Flores en honor a su gran trayectoria internacional como cirujano especialista en pequeñas especies y al don que posee para compartir de corazón sus conocimientos y su amistad.