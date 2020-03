Las palabras tienen palabra

Hay muchos adjetivos que usamos constantemente y a veces ni sabemos lo que quieren decir. ¡Este camino está en condiciones deleznables! dice un pasajero del autobús en el que vamos y nos quedamos pensando: ¿qué significará exactamente el adjetivo “deleznable”. Pues ¡quién sabe! A lo mejor ni el que lo dijo sabe. Suena así como a despreciable, a detestable, pero no. Lo deleznable es algo que se deshace, que se está desbaratando, que dura poco.

Deleznable, tangible, eficiente y eficaz son adjetivos que califican o determinan a los sustantivos. Esto, traducido a lenguaje popular, quiere decir que hablamos de cosas o de animales y personas y además decimos como son, damos algunas de sus características.

Una cosa es un perro, así nada más sin definir y otra es un perro bravo o grande o negro. Bravo, grande y negro son los que nos dan una mayor definición del perro. Esa es la función del adjetivo que en este caso califica al perro, nos dice cómo es. Si hubiéramos dicho cinco perros, no hubiéramos sabido como eran pero sí cuantos eran. En ese caso, el adjetivo no califica sino que determina porque nos da un número definido de perros. “Ya no quiero ideas”, les dice el jefe a sus empleados… “ideas tenemos muchas. Necesito algo más tangible”. Y algunos se quedan pensando ¿qué será eso? Pues tangible es algo que se puede tocar, palpable, que se puede percibir de manera precisa.

Al ver uno de esos enormes camiones tanque que llevan gasolina a las gasolineras, a alguien, un día se le ocurrió que aquel letrero estaba equivocado, porque decía “inflamable” y eso —según ese tipo que por lo visto no sabía nada al respecto— quería decir que no se podía incendiar. Entonces el tipo empezó a hacer labor para que a los camiones tanque les cambiaran el letrero y en vez de decir inflamable, que dijera flamable. Lo que el metiche no sabía, es que la partícula in puede indicar dos cosas: “en contra de…” o “dentro de…” y en el caso de la gasolina está indicando que es un producto que puede “envolverse en llamas”. Entonces “inflamable” es correcto. Es más, la palabra “flamable” no existe en español.

Eficaz y eficiente son dos adjetivos que con frecuencia se confunden. Por eso debemos tener muy claras cuales son las características de uno y del otro. Eficaz significa activo, poderoso en la operación, que logra el efecto deseado. Eficiente es el que logra que una operación se haga en el menor tiempo, con el menor costo y el menor esfuerzo posible. El eficaz hace las cosas bien. El eficiente las hace al menor costo en todos sentidos.

Ahora que, si usted en su trabajo es eficaz además de ser eficiente, pues lo felicito. Gente así no es fácil de conseguir.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Chuy Puente: ¿Qué significa hebdomadario?

Significa semanal.

El embarazo es la única excepción que no confirma la regla.