Los que quieren ser juez y parte, o más bien agarrar de todas partes, son los concesionarios de las diferentes rutas de taxis de Torreón. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de placas vencidas, que hay un acuerdo en lo oscurito entre los dueños de taxis y autoridades de autotransporte en el estado, quienes han armado un frente común en contra de quienes trabajan bajo las plataformas de Uber y DiDi. Entre las mañas que el grupo de traviesos aplica está la de hacer pasar a sus choferes como usuarios de cualquier aplicación para llevar a los desprevenidos conductores a una trampa de los "operativos" que están a las afueras de ciertos centros comerciales y principales avenidas de la ciudad. Para ello, también interviene la temida policía estatal de la provincia de Coahuila.

Pero eso no es todo, ya que algunos conductores vivillos de la misma aplicación también empezaron a formar parte de esta mafia, y se hacen arrestar para cobrar el seguro de la plataforma, pero al entrarse de la picarona operación los de Uber, que empezaron a ver cómo perdían muchos centavos en la región, les pusieron un alto, y en lugar de pagarles por adelanto a los multados ahora lo hacen recibo en mano para poder depositarles lo de la fianza, ya que habían pagado hasta 53 mil pesos por sanción. Total, cada vez son más los empresarios del volante que también tienen sus carritos bajo la app internacional, por lo que le tiran para ambos lados, incluso se dan pitazos cuando saben de los operativos de los que únicamente tienen acceso los propietarios de taxis y gente de autotransporte. ¿Será?

Otros que también están haciendo su "negocio" en contra de los Uber son los del Municipio, sobre todo en el Paseo Morelos, donde es área restringida, y pareciera que solo los taxis y en particular los de 'En taxi' tienen acceso de operación. Quienes se han dado una vuelta por la zona etílica del centro pueden ver cómo los carros amarillos hacen base en una gasolinera de la Colón, mientras que los agentes de Vialidad permiten que las unidades blancas de 'En taxi' transiten con toda libertad. Y cuando alguien pide un Uber, el conductor le marca para decirle que lo recoge lejos de la Morelos para evitar ser acorralado, tanto por la autoridad como por los taxistas. Incluso los que se sumaron a este "agosto" fueron los muchachos de la Policía Metropolitana con todo y soldados, además de los municipales, quienes ponen "filtros de seguridad" en la carretera a San Pedro cruzando el Nudo Mixteco a la hora de que cierran los antros para detener a los taxis de aplicaciones, además de hacerla de alcoholímetros, y sacar un extra. Vaya que por todos lados buscan recaudar fondos.

*************

Nuestros subagentes, especializados en suspicacia, han indagado la extraña forma en la que el activista lagunero Javier "NN", conocido en la región por su trabajo altruista a través de la Asociación Donadores Laguna, fue capturado por los muchachos de la fiscalía luego de que un juez de la provincia de Coahuila le dictara medida de aseguramiento por el presunto delito de robo con violencia. Al parecer don Javier acudió a un comercio a recoger un reloj que había mandado a reparar y luego de un altercado en el que presuntamente agredió al dueño del negocio, este habría intentado grabarlo con su celular y el enfurecido activista se lo arrebató. Además de este incidente, a don Javier le empezaron a sacar otros trapitos al sol, sin embargo, el caso ha levantado tanto voces en contra como a favor en las inestables redes sociales; el respaldo de muchas personas a quienes el activista ayudó a conseguir sangre por alguna situación de salud e incluso medicamentos, así como críticas de quienes lo ven muy cercano a la Administración del alcalde panista Jorge Zermeño, pero implacable juez de la Administración priista de Miguel Riquelme y de la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. A decir de nuestros subagentes, lo que está en duda no es la carga probatoria con la que el juez tomó la decisión de abrir el proceso, sino el hecho de que un delito no grave hiciera que el activista durmiera varias noches en el Cereso antes de la audiencia de acusación, procesos que en otros casos cuando parece no haber mano negra los acusados suelen enfrentar en libertad. La cosa es que mientras son peras o son manzanas, ahora hasta los derechos de autor de la página de Donadores le está cobrando una ciudadana que argumenta fue la fundadora.

*************

Como del plato a la boca se cae la sopa, mientras que los casi extintos partidos políticos del PRI y el PAN se pelean entre ellos y los del partido de moda se abanican con la popularidad de la que todavía goza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes empezaron a hacer una especie de operación de despensa y memoria fueron algunos miembros del partido Unidos, que encabeza Rubén Humberto Moreira, hijo y sobrino de los dos últimos mandamases de la provincia. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa inconforme, nos comentan que varios miembros del partido recién creado visitaron a lideresas y vecinos de la colonia Zaragoza Sur para llevarles no solo las tradicionales despensas de frijol con gorgojo, sino para recordarles cómo ellos hoy día eran propietarios de sus casas y tenían certeza jurídica con sus escrituras gracias a los trámites que encabezó en su sexenio el "góber" bailarín Humberto Moreira. Lo que llama la atención es que, a decir de los subagentes, los operadores del nuevo partido trabajaron en las propias narices de los caciques priistas que durante años han operado en ese sector sin que se dieran cuenta, como también lo mucho que despotricaron contra el tercero del clan más odiado en la provincia, Álvaro Moreira, quien buscará una silla en el Congreso local el próximo mes de junio; mientras unos se burlaban por las críticas que realizaban al tío los del partido del sobrino, otros se preguntaron si será verdad que ahora el distanciamiento de la dinastía es a tres y no a dos bandos. Lo que sí fue cierto es que la operación de Unidos empezó en Torreón, como lo habían prometido.

*************

Al parecer la Cuarta Transformación se ha vuelto sinónimo de lo mismo de antes, pero disfrazado, bueno, al menos en la hermana república de Gómez Palacio, donde los ciudadanos que acuden a una ventanilla a pagar la renovación de una licencia o un permiso de construcción se tienen que chutar una burocracia tan pesada que ahora quienes tanto gritaron por la alternancia dicen que las cosas estaban mejor en los tiempos del partido único. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que ha empezado a surgir entre la Administración municipal una nueva raza de "gestores" de trámites, quienes por una pequeña cooperación "voluntaria" son capaces de hacer prácticamente cualquier trámite en tiempo récord. Muchos de esos gestores salieron de quienes pasaron a vivir en el error una vez que la alcaldesa Marina Vitela pasó la guillotina por la nómina, solo que como muchos de sus compañeros siguen cobrando más que trabajando, pues casi que se ha vuelto requisito que para renovar una licencia, pedir un permiso, entre una nutrida lista de trámites, se tenga que hacer a través de uno de esos exfuncionarios. Como de costumbre, la alcaldesa de la "alternancia" ha hecho oídos sordos a la petición de varios empresarios y representantes de la sociedad civil que le han pedido modificar las prácticas burocráticas, incluso porque a quien más le conviene que la Administración haga fácil los trámites es a la propia autoridad, a la que en tiempos de crisis no le caería mal aumentar su recaudación; sin embargo, doña Marina parece más interesada en trabajar a futuro que a presente, con eso de que ya se sueña designada por la 4T como candidata por la gubernatura del estado del alacrán; lo que pase o deje de pasar en Gómez Palacio la tiene sin cuidado, al cabo para eso está el vicealcalde Omar Castañeda, para jalar agua a su molino... Digo, para gobernar.

Mientras que para confirmar que cada partido tiene su propio sello a la hora de gobernar, del lado de Torreón nuestros subagentes, disfrazados de funcionario "fifí", nos reportan que con el fin de ayudarle al sufrido contribuyente y oficializar las cooperaciones "voluntarias", en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo el propio titular de la dependencia, Aldo Villarreal, optó por asesorar y facturar los consejos a quien requiere un trámite, como a uno de los comercios ubicados en el bulevar Independencia por el sector comercial del Fresno, es decir que mientras del otro lado del Nazas llueve, de este no se despeja el cielo.