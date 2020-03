Atlas y Chivas se enfrentan en el clásico tapatío

- En un partido que paralizará territorio jalisciense, Atlas tratará de recuperar ánimos y Chivas buscará confirmar su buen paso cuando ambas escuadras se midan en una edición más del clásico tapatío.

Los dos conjuntos medirán fuerzas en la cancha del estadio Jalisco en punto de las 21:06 horas en el partido más atractivo de la actividad sabatina del torneo.

Los Zorros intentarán aprovechar su condición de local y agarrarse de este interesante encuentro para recuperar confianza en un certamen en el que el plan no ha funcionado a pesar del cambio de técnico.

Precisamente el arribo del estratega Rafael Puente en lugar de Leandro Cufré todavía no surte efecto. El ex comentarista aún no sabe lo que es triunfar la frente de los Rojinegros, ni siquiera sabe lo que es sumar debido a cuatro descalabros en fila.

De tal modo que Puente espera que no haya quinto malo y por fin pueda brindarle a los Rojinegros una alegría y qué mejor que contra el odiado rival de la Perla Tapatía.

Atlas está en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas seis unidades, solo por encima de las tres que posee el campeón actual Rayados.

Si bien desde la directiva atlista se envió el mensaje de apoyo y continuidad a un proyecto, Rafael Puente es consciente que cinco derrotas al hilo y más ante Chivas podrían significar su adiós repentino.

De paso Puente del Río querrá romper la peor racha de un estratega en los torneos cortos del futbol mexicano, al sufrir 11 derrotas al hilo, cuatro con los Zorros y el resto cuando dirigió a Gallos Blancos del Querétaro.

Chivas, por su lado, querrá confirmar su despertar en el Clausura 2020, pues luego de siete partidos seguidos sin ganar, incluidos dos que marcaron su eliminación de Copa MX ante Dorados, ahora llevan dos triunfos en fila ante Xolos y León y sin recibir gol.

Así que los dirigidos por Luis Fernando Tena desea seguir a la alza con otro triunfo, ahora en un clásico tapatío, que los pueda impulsar de lleno en los puestos de liguilla.

Los rojiblancos cuentan 12 unidades en el octavo peldaño, por ahora invitado a la "fiesta grande", pero debido a lo apretado del certamen con un descalabro saldrían de los puestos de privilegio. De ahí que Chivas evite excesos de confianza y desee ganar.

En los últimos cinco clásicos tapatíos, Atlas tiene dos triunfos y Chivas cuenta con tres, estos en los últimos tres cotejos disputados en los que los Zorros han sido incapaces de hacer gol.

El árbitro del clásico tapatío será Jorge Isaac Rojas, quien hará sonar su silbato a las 21:06 en el estadio Jalisco, inmueble que durante mucho tiempo fue casa de ambas escuadras pero ahora sólo lo es de los Rojinegros.