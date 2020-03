Hombre salta en paracaídas acompañado de su mascota

Bruno Valente, de 38 años, y su perro llamado Kazuza saltaron en paracaídas desde un acantilado de más de 2 mil pies de altura, 609 metros.

La hazaña puede verse en un video en el que se ve al perro y su cuidador preparándose para el salto.

"Tengo más miedo que él", dice Valente mientras se acercan a la cornisa de un acantilado, ubicado en Lauterbrunnen, Suiza, recoge el New York Post.

"Ha hecho alrededor de 40 y tantos saltos conmigo", añade más tarde Valente, quien documenta cada acrobacia que hace con su perro en su página de Instagram.

Sobre cómo decidió comenzar a realizar estos saltos junto a Kazuza, él comenta: "Muchas veces no pude saltar ya que no tenía a nadie que lo cuidara… así que fue cuando surgió la idea".

"Obviamente no puedo asegurarlo 100% porque no hablo su idioma, pero su lenguaje corporal me dice que quiere ir", dice Valente.