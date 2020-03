Defiende AMLO cancelación de reforma educativa de Peña

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que su gobierno canceló la reforma educativa, y la política de agresión hacía el magisterio en el país, no se han registrado paros de maestros en el país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno mantiene buenas relaciones con los maestros, aunque aceptó que hay diferencias.

"Desde que estamos en el gobierno, no ha habido paros en las escuelas, ni lo quería decir, lo tenía yo reservado porque los conservadores están de un mal talante, muy enojados y andan como desquiciados; (les pido) que se serenen, amor y paz".

"Tengo que decirles esto para ilustrar de que vamos muy bien, que es muy buena relación con el magisterio nacional, porque se terminó ya la política de agresión a maestros, la humillación al sector magisterial, se les echaba la culpa de todo y se canceló la mal llamada reforma educativa y esto serenó los ánimos".

Señaló que a pesar de esta buena relación, no dejan de haber diferencias, "pero vamos muy bien y agradezco a los maestros. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para mejorar la atención laboral de maestros: buscando la basificación de maestros, buscando que se reconozca la antigüedad de los maestros, buscando junto con ellos que haya democracia sindical, que no haya imposiciones también en los sindicatos, no solo en el sindicato magisterial".

López Obrador detalló que su gobierno tiene contabilizado cinco bloqueos a vías férreas de maestros en diversas partes del país, de los cuales ya se resolvieron tres, y cuyas demandas, señaló, son de índole gremiales, no de cuestiones laborales.