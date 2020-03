Peligra continuidad de Puente en Atlas

esde su arribo a la escuadra rojinegra, el estratega Rafael Puente del Río no ha probado las mieles de la victoria, incluso, ni siquiera las del empate. Cuatro partidos dirigidos, acompañados de cuatro descalabros ya ponen en tela de juicio su continuidad.

Este fin de semana, en el duelo más pasional de la ciudad, parece que también está en juego la continuidad de Puente Jr. en el banquillo. El Presidente de los rojinegros, Pedro Portilla, no pudo asegurar la permanencia del estratega para la siguiente semana, en caso de otro resultado adverso.

"El objetivo nuestro es salir de esta mala situación en el Clásico y tengo mucha confianza en que así lo vamos a hacer y a partir de ahí podamos estar hablando de otras cosas. 'Rafa' es el técnico del Atlas y yo espero que el lunes podamos estar celebrando un triunfo".

Rafa llego en relevo de Leandro Cufré al banquillo del Atlas pero no ha podido conocer la victoria y estableció el récord como el técnico más perdedor del futbol mexicano.

El atacante argentino Javier Correa entendió que Chivas sea favorito en el clásico tapatío, pero dejó en claro que Atlas tiene los argumentos necesarios para quedarse con el triunfo en el Clásico Tapatío.

Sabe de la inversión que hizo Chivas y que por eso sea catalogado como candidato al triunfo, aunado al mal paso que tienen los rojinegros, sin embargo en el plantel de los Zorros hay fe en conseguir un buen resultado.

"Hay que ver cómo se da el resultado del partido, son situaciones. Obviamente los ponen como favoritos a ellos por todo lo que invirtieron, pero nosotros tenemos nuestras armas, nuestras cosas y veremos cómo se da el partido", afirmó el pampero.

El coordinador deportivo de Chivas de Guadalajara, Mariano Varela, afirmó que la escuadra rojiblanca debe de demostrar su favoritismo en la cancha cuando se midan ante Atlas.

En la actualidad, el "Rebaño Sagrado" luce mejor que los Rojinegros en este Clausura 2020 de la Liga MX, pero Varela sabe que en los clásicos todas las estadísticas quedan de lado.

"Si hay que poner una etiqueta de favorito, la tenemos, pero tenemos que demostrarlo dentro de la cancha", subrayó el dirigente del chiverio durante la reunión de seguridad previa al clásico tapatío.

El directivo dejó de lado los excesos de confianza a pesar del mejor momento de Chivas, que tiene dos triunfos en fila, mientras que los "Zorros" han sufrido cuatro descalabros consecutivos.

"No (rehuyo a ser favorito), a final de cuentas tienes que asumir y hoy, si hay que dar a un favorito por cómo ha jugado estos dos partidos, debe ser Chivas por su momento, pero el clásico es diferente y me ha tocado en diferentes etapas que hay temas motivacionales, de orgullo, de pasión y no me confío".