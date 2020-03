Estafan con promesa de cartilla militar

A través de redes sociales hay gente que ha estado aprovechándose de quienes buscan realizar trámites en la Junta Municipal de Reclutamiento cometiendo así un fraude. Ya hay varias denuncias de personas que han sido timadas.

Jóvenes de cualquier edad, concretamente hombres, que necesitan con carácter de urgencia su cartilla militar liberada, están siendo víctimas de un fraude que se está registrando en redes sociales, donde anuncian la liberación de dicho documento por una cantidad monetaria, lo cual es totalmente falso.

Lo anterior se dio a conocer por parte de la responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento, Bertha Chairez Mireles, quien señaló que recibió el aviso de esta situación por parte de la Sexta Zona Militar, donde se advierte a los ciudadanos para que no caigan en este engaño.

"La única instancia en donde se llevan a cabo los trámites de la Cartilla Militar Liberada, es la Junta Municipal de Reclutamiento, ahí se les informa la mecánica a seguir o bien en la Sexta Zona Militar, quien se deje llevar por la información que se está generando en Facebook en donde aparecen dos números de cuenta para que depositen el pago, simplemente serán víctimas de un engaño", dijo la responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento, Bertha Chairez Mireles.

Indicó que existen personas que se aprovechan de la necesidad de otros para engañarlos y obtener dinero, por lo que se recomienda no hacer caso de lo que se publique en Facebook, pues en esta red social no obtendrán su cartilla militar liberada, y además van a perder su dinero.

El objetivo de la Junta Municipal de Reclutamiento y de la Sexta Zona Militar es dar aviso a los jóvenes y a sus familias, quienes tienen la necesidad de obtener la cartilla liberada, para que no se dejen llevar por esa información falsa que se ha estado promoviendo en redes sociales o de lo contrario serán estafados y las autoridades no responderán por ello ya que no tienen relación con esas cuentas falsas.

En enero la Junta Municipal de Reclutamiento exhortó a los jóvenes de la clase 2001 y remisos a que acudieran a sus oficinas y entregaran la media cartilla, para iniciar el proceso de liberación de la cartilla militar. Lo anterior porque por esas fechas, de un total de 587 medias cartillas que se tramitaron el año pasado, solamente habían recibido en esta dependencia 202. La Cartilla de Identidad Militar liberada sirve como identificación personal y para tramitar el pasaporte o visa.