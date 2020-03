Llama a la no violencia en marcha feminista

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que las manifestaciones que haya en torno al Día internacional de la Mujer que se celebrará el domingo 8 de marzo y por el paro nacional de mujeres que está convocado para un día después, se realicen de manera pacífica.

Además, reiteró que él trabajará el 9 de marzo y que aquellas mujeres y hombres que laboren en el Gobierno federal y se quieran sumar a esta protesta lo podrán hacer con total libertad, porque no habrá ninguna represalia.

Este jueves, seis de las siete secretarias de Estado, encabezadas por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como tres titulares de comisiones y organismos de Gobierno, cerraron filas en torno al presidente López Obrador y recalcaron que los derechos de las mujeres son una prioridad para la Cuarta Transformación.

Notificaron que el 25 de cada mes presentarán un informe sobre los avances de las acciones y políticas en las diversas secretarías de Estado a favor de la mujer y será a partir del 25 de abril la primera conferencia.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Obrador dijo que sí dará su Gobierno el 9 de marzo a las mujeres que decidan sumarse al paro: "Sí, también las mujeres, y hombres también, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, también. Es una cuestión de voluntad de cada quien", precisó el Mandatario federal.

Aseguró que en México no hay un Estado represor, puesto que "eso ya se terminó..., no hay un Estado represor, aquí no hay problema".

"La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente, es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes de pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia, eso es lo único y es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica siempre, no a la violencia, es lo único", insistió López Obrador.

En la misma conferencia, el presidente exhortó a los reporteros que acuden a la misma a conducirse con amor y paz, tanto en redes sociales como en la calle, mientras hacía este signo con ambas manos, ello, luego del incidente que se registró el pasado miércoles en Palacio Nacional, donde la activista y comunicadora Frida Guerrera confrontó a Marco Antonio Olvera, quien se ostenta como reportero del portal Bajo Palabra por acusarla de ser financiada por el empresario George Soros.