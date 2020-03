Priorizarán cannabis y outsourcing en Senado

Durante los últimos 40 días del periodo de sesiones en la Cámara de Senadores, los legisladores se avocarán a dictaminar y analizar temas como cannabis, outsourcing, amnistía, programas de Bienestar y la reforma judicial.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que el jueves se perfila sacar el tema del outsourcing o subcontratación y cannabis.

"Podría ser una u otra, primero cannabis, después outsourcing. Cannabis ayer (miércoles) se aprobó en lo general, pero todavía hay temas. Yo le pedí a los presidentes de comisiones no lo votaran en lo particular, sólo lo votaron en lo general y a partir de hoy están revisando lo particular para que el dictamen llegue al Pleno lo más pulido posible", comentó.

El actual periodo de sesiones concluirá en abril; sin embargo, el senador se mostró optimista al considerar que los grupos parlamentarios están en la misma posición.

"Tenemos mucho trabajo, pero estamos de buenas, estamos con optimismo, estamos con una actitud de buena fe y con una actitud de alegría porque podamos construir el andamiaje jurídico que necesita México", agregó.