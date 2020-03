Periódico australiano incluye suplemento para usarse como papel higiénico

El editor Matt Williams dijo a The Guardian que el tiraje se estaba vendiendo bien. "Somos un periódico conocido por todo el mundo que comprende las necesidades de nuestros lectores. [Los residentes del Territorio del Norte] experimentan una gran falta de papel higiénico en este momento, así que teníamos que entregarles lo que necesitaban".

La escasez de papel higiénico se vive en varias otras zonas afectadas por el coronavirus, donde las personas están comenzando a realizar compras excesivas de víveres, por si acaso.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu