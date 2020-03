¿Keanu Reeves se integrará al universo de DC?

Uno de los personajes interpretados por Keanu Reeves en el 2005 estaría en la mira del Universo Cinematográfico de DC.

Se trata de Constantine, del cual DC Studios y Warner Bros. tienen deseos de incluir en sus próximas cintas, aunque el plan inicial era que en este reboot el papel fuera interpretado por Dan Stevens, finalmente han decidido que sea Keanu quien lo retome, según informó el portal We Got This Covered.

Estos rumores no indican una idea clara sobre cómo el antihéroe se integrará a sus cintas, todo parece indicar que se trata de una secuela de la película original.

Se sabe que, además de Keanu, también Tilda Swinton regresaría para interpretar al “ángel Gabriel”.

Hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado su participación.