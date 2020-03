Nuestro Recomendado

La banda estadounidense de rock progresivo Kansas, anunciaron su próximo trabajo discográfico titulado The Absence of Presence, el cual verá la luz el 26 de junio próximo y donde debuta su tecladista Tom Brislin.

El nuevo álbum llega cuatro años después de The Prelude Implicit de 2016, mismo que marcó el regreso de la banda a los estudios de grabación después de 16 años cuando lanzaron Somewhere to Elsewhere en el año 2000.

De acuerdo con su baterista Phil Ehart, la llegada de nuevos músicos a la banda como el guitarrista Zak Rizvi, así como el tecladista Tom Brislin en 2018 “ayudó a la banda a redescubrir su forma clásica”. “Esto suena como Kansas”, dijo Ehart a Billboard. “Zak escribió la mayoría de ‘The Prelude Implicit’ y este álbum, y ahora hacer que Tom Brislin agregue un par de sus canciones y su destreza en el teclado realmente empuja a la banda aún más hacia ese sonido original, lo cual no es fácil de ninguna manera. Debes tener el material. Debes tener al cantante para cantarlo. Debes tener letras que sean letras tipo Kansas. Estos tipos lo entienden, y los otros cuatro que hemos estado aquí por 20, 40, 50 años, solo estamos sentados sonriendo y diciendo ‘¡Esto es genial!’ “

La fecha de lanzamiento del siguiente álbum coincide con la próxima gira Juke Box Heroes de Kansas con Foreigner y Europe, que se extiende entre el 9 de julio y el 13 de septiembre. La amistad de Kansas con Foreigner se remonta a los años 70, cuando compartieron escenarios en el viejo continente. Ehart dijo que los shows tardaron mucho en llegar.

“Hemos estado tratando de juntar las dos bandas durante bastante tiempo, así que cuando esto surgió, lo aprovechamos. Nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años, y son una gran banda y buenos muchachos, y creo que tenemos un respeto mutuo entre ambas agrupaciones. Tenemos una hora para tocar y pasará muy rápido para nosotros, pero estamos felices de estar allí y salir del escenario y ver venir a Foreigner y a Europe también. Debe ser un gran verano “.

