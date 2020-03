¿Y los planes?

"El único verdadero fracaso es aquel del que no aprendemos nada".— Henry Ford

Durante el transcurso de una conversación, los silencios y las pausas a veces resultan más significativos y esclarecedores que lo que ahí se afirma. No en balde solemos decir que el que calla otorga. Cuando lo entrevisté en Palacio Nacional para El Siglo de Torreón, Alfonso Romo expresó diversos conceptos e ideas, pero también se valió de silencios y pausas que hoy, transcurridos algunos meses, me conducen a descubrir nuevos matices.

Romo habló del Gobierno y lo comparó con un "elefante reumático" al que era difícil poner en movimiento. Hasta para uno de los hombres más cercanos al presidente de la república dar el salto al Gobierno federal implicó una curva con grados importantes de dificultad. Además, dentro del propio gabinete existen varios grupos que disputan influencia y cercanía al mandatario. Romo es visto como moderado y afín a un sector empresarial con el que ha mantenido desencuentros a lo largo de su vida, pero también mostrado habilidad para tender puentes.

El estreno de Romo en la 4T no resultó sencillo. Prometió a los inversionistas que el Aeropuerto de Texcoco iría al tiempo que López Obrador decidió cancelarlo valiéndose de una consulta 'patito'. Aunque se diga otra cosa, recuperar la confianza de los capitales nacionales y extranjeros fue una empresa complicada para el jefe de la Oficina de la Presidencia.

Aquella charla con Romo ocurrió a fines de 2019, un día después de los trágicos sucesos de narcoviolencia en Culiacán. En la opinión de Carlos Loret de Mola, ello supuso un punto de inflexión para el Gobierno. Desde entonces, el ánimo presidencial va a la baja al tiempo que el escenario se complica. Es evidente, subraya Loret, que hoy las cosas no marchan como todos quisiéramos.

En noviembre percibí a un Alfonso Romo optimista, pero también intuí el grado de frustración que lo aqueja y no puede esconder. Existe un abismo entre la velocidad con la que las cosas suceden en la iniciativa privada comparándolas con el aletargamiento característico de la burocracia federal. Sin expresarlo abiertamente, Romo infirió que a nivel de base y escalafón medio del Gobierno había una suerte de inoperancia que dificulta la correcta marcha de la administración pública federal.

Es frustrante no poder avanzar a la velocidad que quisiéramos, expresó Romo, pero también admitió que los recortes quizá habían resultado excesivos y ello habría derivado en el aletargamiento de la economía nacional, en tanto se dijo abierto a rectificar.

Hace quince días Alfonso Romo volvió a referirse al "elefante reumático" y admitió, en una suerte de adelanto que vaticina un escenario poco halagüeño, que el bajo crecimiento podría dificultar el éxito de la 4T.

"Si en algo no hemos logrado resultados es en el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que hemos hablado aquí", sentenció. También, tal cual me dijo en la entrevista, Romo aseguró que se destrabarán varios asuntos, pero al momento sigue sin especificar cuáles. Para ponerle más sabor al caldo, esta semana Romo volvió a salir y aseguró que la llegada del coronavirus tendrá efectos negativos para las finanzas públicas y la economía mundial.

"Estamos en emergencia nacional, no podemos estar con que el permiso salió o no. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional", urge.

Tales declaraciones coinciden con el tratamiento poco favorecedor que la prensa internacional ha propinado a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Resulta insoslayable que tanto el Wall Street Journal como The Economist, medios muy influyentes que son algo así como la Biblia para los grandes capitales e inversionistas extranjeros, hablen de México como el lugar donde impera el "gobierno de solo un hombre".

La forma en que la prensa internacional ve a México sin duda influye en el ánimo de millones de inversionistas. Si existían razones para preocuparnos por el desempeño económico, ahora añadámosle la llegada del coronavirus como elemento radioactivo que abona a dicho clima de reserva. Además, tal escenario ocurre cuando nos enfrentamos al peor desabasto de medicinas y equipo del sistema de salud pública. No bastando, también coincide con el empecinamiento por cancelar los programas de salubridad existentes y sacarse de la manga un Insabi del que muchos, incluidos 4 exsecretarios de salud federal, mantienen profundas suspicacias

¿Habrá elaborado ya el Gobierno de la república planes de contingencia, tanto en lo que a salud como en lo que a economía respecta, para enfrentar un escenario preocupante? De ser positiva la respuesta, cabría preguntarse dónde están los planes de emergencia mencionados por Alfonso Romo. ¿Se encontrará el presidente en el ánimo de escuchar a su colaborador, quien por cierto no atraviesa por su mejor momento a raíz de las investigaciones develadas este lunes?

Hasta ahora, de lo único que parece estar hablando el presidente es de rifas y ataques a grupos feministas, al tiempo que da visos de estar más preocupado por sus índices de popularidad y de no perder la elección intermedia que otra cosa.

Malas señales por todos lados.

