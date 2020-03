Jonathan Orozco se muestra autocrítico

Jonathan Orozco fue autocrítico a la mitad del Clausura 2020 con Santos Laguna. Está consciente que su META, ha sido muy vulnerable, aunque ya pudo bajar la cortina e irse en un partido, sin anotación en contra.

"Creo que hemos recibido muchos goles, más que el torneo pasado, nos ha costado un poquito en la parte de atrás, cerrar los partidos, pero creo que el equipo poco a poco va ganando esa solidez, esa fuerza que necesita".

Pero para el arquero albiverde, lo mejor sería que todo eso fuera después de la mitad del torneo, que es cuando mas se requiere, ya que el equipo tiene que cerrar de la mejor manera, para buscar la calificación.

Se le cuestionó la debilidad en la defensiva, a lo que respondió: "No creo que nos siga doliendo, el balance tanto ofensivo, como defensivo, de repente te dejas ir por el mismo sistema táctico, tienes muchos hombres al frente, vas propones con los laterales lanzados, con los jugadores de ofensiva, que son muy peligrosos y dejas espacios atrás, somos muy vulnerables, es parte del sistema, de lo que entendemos".

Y es que indicó, que habrá partidos como el pasado ante el Atlas, en el que no se lució tanto, pero Santos ganó de la mejor manera.

"Yo soy feliz ganando 1-0, habrá más partidos así y más complicados, ojalá que sean los más que podamos aguantar el cero, porque si de atrás les damos solidez, a la parte delantera, que tenemos grandes delanteros, habrá más partidos para ganar".

Del encuentro ante los Tuzos señaló: "Creo que el equipo cada vez está haciendo mucho mejor las cosas. Va a ser un partido muy complicado porque Pachuca es difícil en su cancha, tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos la intención de traernos los tres puntos, por más complicada que sea la cancha y el rival, creo que el equipo confía en poder avanzar en este partido, y esos tres puntos importantísimos para meternos en la pelea, porque cada vez se pone más reñida la calificación".

Por otro lado, Orozco cree que hicieron más que Pumas para ganar el partido, por lo que tendrían 2 ó 3 puntos más, y eso, sería lo más justo a estas alturas de la competencia.

"Pero bueno, así está, ahora no hay que dejar ir los (puntos) que vienen, tanto este de Pachuca, como después los que tenemos de locales, es importante seguir sumando en casa. Tenemos un entrenador ganador, buscamos ganar todos los partidos, ojalá que podamos ganar los más posibles, para calificar lo antes posible, como el torneo anterior".

12 GOLES han permitido los Guerreros tras los primeros ocho partidos del torneo.

Sabe, que a final de cuentas, ganando y una serie de combinaciones, podrían ir hasta en el primer lugar, pero por ahí una derrota, también podrían salirse de la calificación, de ahí la importancia de sumar puntos.

"La verdad es que está muy, muy reñido, el que afloje en estos momentos, prácticamente podría dejar ahí la oportunidad para otros equipos. La intención es seguir con este paso ascendente y seguir con esta cantidad de triunfos que hemos tenido, alargar lo más posible, sobre todo por el 'parón' de la Fecha FIFA que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina".

Se dio tiempo también, para hablar sobre su compañero Matheus Dória "está evolucionando muy bien, he estado constantemente hablando con él, obviamente le duele, le puede, porque sabe que va a regresar hasta después de fecha FIFA".

Pero Orozco indicó, que lo más importante es su salud, ya que existen compañeros que lo pueden suplir, que están trabajando fuerte, buscando esa oportunidad.

"Creo que la van a aprovechar, esperemos que él (Dória) se recupere lo antes posible para que pueda estar con nosotros, ojalá que al que le toque, lo pueda suplir de la mejor manera".

El primer cero en contra del torneo, fue con Ulises Rivas y Félix Torres, por lo que "Jona" lo catalogó de muy fácil, el jugar con ellos, además de destacar la función del canterano santista.

"Uli es plurifuncional, puede jugar en muchas posiciones, se me hace un jugador muy completo, muy capaz, que le gustan los retos, jugadores que no se rajan, sé que si lo meten de centro delantero, haría su mejor esfuerzo y lo haría bien. Fue muy sencillo, lo hizo a la perfección, por algo fue nominado hasta en el 11 ideal de la Liga, por el gran partido que hizo, en contención y en la defensa".

El inevitable tema de la semana se abordó y Jonathan Orozco no le recriminó nada al arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, por las declaraciones realizadas el lunes pasado, debido a lo escrito en redes sociales por el arquero de Santos Laguna en su contra.

El capitán albiverde expresó: "No tengo ninguna respuesta al respecto, me gusta decir las cosas de frente, no me gusta andar mandando recados, saben cómo soy que no me gustan este tipo de cosas".

El cancerbero también fue claro: "Lo que me tengan que decir, me lo pueden decir de frente, son cosas del futbol y la verdad no lo he leído ni lo he escuchado porque estoy un poquito desconectado" argumentando que su esposa lo tiene muy ocupado en algunas cosas de la casa "la verdad ni en cuenta y tengo cosas más importantes por hacer que andar viendo entrevistas de otros equipos".

Como se recordará, el "Patón" Guzmán, señaló a Orozco, como un "vigilante chismoso", en una entrevista concedida en la Sultana del Norte, en la que confesó que contestaría el tuit del arquero verdiblanco, en la que mostraba la agresión del argentino al "Mudo" Aguirre, acompañado de los cuestionamientos ¿Qué no es juego limpio, siente tú liga".

"No lo conozco" dijo Orozco sobre Guzmán además de opinar "no le puedo tener rencor a una persona que no conozco, con la que nunca he tratado y lo único que ha salido de mí para él, fue cuando le di el pésame cuando falleció su papá y eso fue en el amistoso que tuvimos en el Volcán".

De manera enfática señaló "No lo conozco y seguramente él no me conoce porque no tenemos el gusto, los que me conocen, saben que soy un tipo frontal, que dice las cosas de frente y que me las digan de frente también, no ocupo andar mandando recados".

Y es que dijo desconocer el criterio arbitral en ese aspecto, ya que todavía no entiende el cómo se marca.

"Cuando yo intento salir jugando, siempre me bloquean ó se para alguien enfrente de mí y yo no he tirado ninguna patada, pero si se permite, a lo mejor tendría la oportunidad y así no se vuelven a parar enfrente mío".