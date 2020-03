SEGUNDA PARTE

...desconozco más del caso, excepto lo que se menciona en parte de esta nota, no obstante es en estos casos, donde el paciente ya presenta "muerte cerebral" dadas las características de su muerte, ya que permaneció durante varios días hospitalizado ignoro si personal especializado aborda a los familiares y dado que es "un muerto en vida", se pudiera convencer a los mismos para que donara desde riñones, corazón, hígado, páncreas, córneas y muchos órganos más; sin embargo abordar el tema no es nada fácil, no obstante el Seguro Social cuenta con personal capacitado para abordar estos casos y poder tener la autorización para una donación altruista.

"14 de febrero del 2018. El Siglo de Torreón. Breves. Automatizan donación de órganos en Holanda. La Haya. El Senado holandés dio ayer su visto bueno a la polémica ley que convierte automáticamente a todos los ciudadanos en donantes de órganos, a menos que afirmen en vida y explícitamente que no desean serlo. Ciudadanos que no muestren su rechazo en vida y envíen dos cartas para aclarar su postura, serán registrados con la etiqueta de no objeción".

"20 de octubre del 2018. Donan órganos de joven coahuilense. Angélica Sandoval. El Siglo de Torreón. Corazón, hígado, riñones y córneas son los órganos que donó a seis personas la familia de un joven coahuilense de 14 años de edad que sufrió traumatismo craneoencefálico y abdominal en un accidente automovilístico".

"Joven dona órganos y salva vida de cuatro. Perla Sánchez. El Siglo de Torreón. Saltillo. 28 de octubre del 2017. La Delegación del Instituto Mexicano del Servicio Social en Coahuila informó que tras la donación de órganos de un joven saltillense de 17 años de edad, cuatro personas lograron salvar sus vidas, tras recibir un transplante vital".

"Fueron seis los órganos donados a seis personas, de los cuales 4 fueron vitales como corazón, hígado y riñones, así como las dos córneas. Las personas a quienes les fueron transplantados los órganos corresponden a la Ciudad de México y Monterrey. El corazón se envió de inmediato a la Ciudad de México; hígado, riñones y córneas se derivaron a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 25 de Nuevo León, para implantarse lo antes posible a quienes resultaran compatibles".

"Lamentablemente el joven de 17 años presentó muerte encefálica, tras un accidente, no obstante, la donación de sus órganos fueron reconocidos como un acto de altruismo por parte de los familiares, quienes en un momento de un dolor indescriptible toman la decisión de donar los órganos de su joven hijo y con ello ayudar a varios pacientes que podrán mejorar y prolongar su vida por un tiempo indefinido".

La ciencia médica en los últimos 60-70 años ha tenido avances increíbles en relación a trasplantes de donador vivo a receptor vivo, como fue el caso de mi primo Sergio, quien allá por la década de los sesenta, recibió un riñón de su hermano Mario lo que llevó a cabo al primero a sobrevivir más de 40 años con muy buena calidad de vida. Como gineco- obstetra no pierdo la capacidad del asombro al enterarme que en los últimos años han trasplantado en varios países, úteros de cadáveres o donadoras vivas o bien de donadora viva a receptora, sobre todo en mujeres que por diversas causas no hay hecho realidad su deseo de ser madres y con el trasplante de un útero hay logrado llevar a feliz término tan deseado embarazo.

El tema de donación de órganos no es nada fácil de tratar y en muchos casos hasta "insultos" han de recibir de los familiares, considerándolos unos "inhumanos" sin conciencia y cuántas cosas más. Cómo me gustaría que alguno de esos "grupos interdisciplinarios" dieran a conocer por medio de la prensa, de la radio de la televisión sus experiencias en relación al tema o bien que permitieran "entrevistas" para abordarlo y darlo a conocer a todo ser humano… En lo personal abordo el caso inicialmente mencionado; sin embargo uno de mis hijos tuvo la triste experiencia, de saber que uno de sus amigos, recientemente, había perdido a uno de sus hijos de 16 años de edad a consecuencia de un accidente en bicicleta, diagnosticándosele días después "muerte cerebral" lamentablemente se negaron a donar sus órganos y con esta negativa se perdió la oportunidad de ayudar a no menos de seis pacientes a mejorar su estado de vida actual.

En esta serie de artículos relacionados con el tema de los transplantes, podemos ver que la mayoría, por no decir todos, fueron gracias a la donación de órganos de gente joven que por diversas causas, la mayoría por accidentes automovilísticos y en motos, sufrieron de "muerte cerebral" y que sus familiares en una labor altruista aceptaron donar los órganos para dar vida a otras personas.