Exlíder de la Sección 5 del SNTE en Saltillo tendrá proceso en libertad

Luego de que se efectuara una audiencia por el delito de peculado contra el exlíder sindical de la Sección 5, José "N", la juez de control imputó el delito, no obstante, pasará su proceso en libertad bajo la medida cautelar de la presentación periódica.

Fue el día de ayer que se llevó a cabo la audiencia inicial bajo la causa 260/ 2020 en el Centro de Justicia Penal en contra del exlíder de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por el delito de peculado y malversación del fondo del ahorro del SNTE.

José Luis "N" fue imputado junto con la exsecretaria de finanzas del Sindicato, Maricela "N".

Según datos presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis "N" y Maricela "N", crearon una cuenta mancomunada en la que se depositaba el dinero producto de los intereses que generaba el fondo de inversión de los ahorros de los maestros.

Los gastos se hicieron a través de pagos a centros nocturnos, viajes, entre otros, por cerca de tres millones 600 mil pesos.

Por lo anterior la juez de control imputó el delito y estableció como medida cautelar la presentación periódica, así como no comunicarse con los testigos del caso, así como no acudir a las instalaciones del SNTE.

Fue tras la audiencia que la defensa del imputado solicitó la extensión del plazo constitucional, por lo que será el próximo nueve de marzo, se llevará a cabo la audiencia de vinculación.

El jueves 6 de febrero elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), efectuaron un cateo en las instalaciones de la sección, esto tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La denuncia estuvo relacionada con una malversación del Fondo del Ahorro de Maestros, así como por falta de presentación de información a la ASE.

Fue hasta un día después que un grupo de más de 60 maestros se manifestaron a afuera de las instalaciones y señalaron que el cateo se llevó a cabo de forma arbitraria, pues no contaban con los argumentos legales para hacerlo.

Por su parte la Fiscalía Especializada en Delitos por Actos de Corrupción en Coahuila aseguró que el cateo efectuado en las instalaciones de la Sección 5 fue apegado a derecho.

Tras los hechos trascendió en redes sociales un video filtrado en el que presuntamente se vincula a Carlos Moreira, secretario de Educación del Comité Ejecutivo Nacional del mismo sindicato, con la exhibición pública del caso.

Por lo anterior José Luis "N" solicitó una extensión de demanda, la cual no fue concedida, por lo que la Fiscalía Anticorrupción le dio un plazo para presentarse ante el juez penal, no obstante, pese a las notificaciones, en dos ocasiones no acudió al llamado, por lo que le fue fijada una fianza de cien mil pesos.