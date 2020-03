'Mi muñeca me habló', el nuevo himno feminista de 31 minutos

El movimiento femenista en Chile es uno de los que más impacto han generado en últimos meses, pues colectivos han propuesto novedosos himnos para señalar los abusos de género que viven día a día todas las mujeres, los cuales han sido replicados por mujeres organizadas en manifestaciones a lo largo el mundo.

Ahora el grupo llamado Callejeras Autoconvocadas Bio Bio tomaron una canción del programa para niños 31 Minutos titulada "Mi muñeca me habló", cambiaron la letra y la transformaron en nuevo himno para señalar que las mujeres están en lucha para mejorar el país.

"Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país...", así da inicio a la canción que fue interpretada por alrededor de 30 mujeres que estuvieron frente a la Catedral de la Santísima Concepción, algunas con guitarras y otras con las palmas alzaron la voz a unos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer. Con esto, una vez más el país sudamericano se hace presente en las redes sociales como lo hizo el colectivo La Tesis con "Un violador en tu camino", el cual presentó la canción con un performance que ya se hizo mundial.

En México "Un violador en tu camino" fue interpretado por diferentes colectivos feministas en el Zócalo Capitalino, para que el gobierno y sociedad pongan un alto a los feminicidios y violencia de género que día a día crecen y que han dado paso a llamados como el paro nacional de este próximo 09 de marzo y que lleva por nombre "Un día sin mujeres".

"Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más las calle...Se rebelen al Estado, digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado", reza la canción que pide que se acabe el patriarcado y que se rebelen al estado.

Esta canción que nació en el programa chileno de marionetas y muñecos reciclables fue presentada por Policarpo en su Top 10 de canciones, y habla de una niña que su muñeca le cuenta cosas que no puede repetir porque solo le habla a ella. El programa "31 Minutos" llegó al México en el 2006 y fue la señal de Canal Once que mostró a los niños mexicanos una nueva manera de hablar de temas como el cuidado del medio ambiente, la familia y responsabilidad con lo que sucede en sociedad. Ahora los personajes favoritos de los niños estarán en el próximo Vive Latino para entonar canciones como "Mi muñeca me habló", "Calcetín con rombos man", "Me cortaron mal el pelo", "Baila sin césar", etc.