VIRAL: Organizan fiesta de cumpleaños para gatita y nadie asiste

Una gatita se ha convertido en la protagonista de una historia viral de la red, después que se diera a conocer que nadie asistió a la fiesta de cumpleaños que le organizaron los miembros de la fundación animalista donde espera ser adoptada.

Su nombre es 'Monique', tiene dos años de edad y permanece en el refugio Battersea Dogs & Cats Home, ubicado en Londres, desde hace más de 100 días, esperando a que alguna familia se interese en brindarle un nuevo hogar.

Con el fin de promover su adopción, personal de la fundación decidió hacerle una fiesta de cumpleaños, sin embargo nadie asistió a ésta ni se interesó en 'Monique'.

Imágenes compartidas en la red, muestran a la gatita sola junto con la decoración y otros accesorios de la fiesta.

Cabe destacar que el personal de Battersea Dogs & Cats Home, piensa que la razón por la que no se interesan en darle un hogar a la felina, es que ésta posee FIV (Virus de Inmunodeficiencia Felina), el cual pese a que no limitará su tiempo de vida, tiene que llevar minuciosos cuidados, como el evitar el contacto con otros gatos para no propagar la enfermedad.