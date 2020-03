Recuerdos del ayer

“La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy una parte de la Humanidad. Por eso no quieras saber nunca por quién doblan las campanas; ¡están doblando por ti!’’. He tomado las palabras del escritor inglés John Donne (1572-1631) para dedicar la columna de hoy a la memoria del Ing. Alfonso Javier Moreno Castañeda, integrante de la familia Scout de La Laguna.

El Ing. Moreno falleció la mañana del pasado jueves 27 en esta ciudad, en vida fue Jefe de Provincia de La Laguna de la Asociación Scout de México, Consejero Nacional de la misma y uno de los bastiones importantes del escultismo en nuestra región. Su deceso causó gran consternación, ya que era muy apreciado por su don de gentes. A la misa de cuerpo presente asistieron miembros activos y ex integrantes del movimiento Scout de la Comarca, encabezados por Graciela León, ex Jefa de Provincia de La Laguna, quienes despidieron al Ing. Moreno con el “fin de pista’’, consistente en aplausos denominados Hojas de Té. Se cantó la canción de despedida “No es más que un hasta luego’’, la cual entonan los Scouts al término de un campamento para despedirse. Sobre su féretro se colocó la Flor de Liz, la tradicional pañoleta de los Scouts, insignias de madera, la bandera del clan de Rovers Horus y la bandera del Grupo uno de Torreón para despedirlo. La misa de cuerpo presente tuvo lugar en la capilla de conocida agencia funeraria y fue oficiada por el presbítero Alfonso Velarde, quien recordó que fue compañero de su “tocayo’’ en el Grupo Scout número cuatro de Torreón. Reconoció su formación y valores que practicó en vida el Ing. Moreno como padre de familia y profesionista ejemplar. Alfonso Javier Moreno Castañeda nació el 26 de febrero de 1947 en Torreón, Coahuila, un día antes de su deceso cumplió 73 años de edad. Hijo único del matrimonio formado por el señor Alfonso Luis Moreno y la señora Esperanza Castañeda. Cursó sus estudios de Primaria, Secundaria y Preparatoria en el Colegio Carlos Pereyra de esta ciudad. Inició sus estudios de Ingeniero Mecánico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, en los que cursó los tres primeros años de su carrera profesional, la cual concluyó en el Instituto Tecnológico de La Laguna, siendo integrante de la primera generación de este plantel. Dentro de la organización Scout de Torreón realizó una gran labor durante varios años como Subjefe de los Grupos IV y X de La Laguna con sede en la Plaza de la Tortuga de la colonia Torreón, en donde era común verlo trabajar los fines de semana con gran entusiasmo en la formación de los jóvenes Scouts. Su labor fue reconocida al ser designado por méritos propios Jefe de Provincia de La Laguna de la Asociación Scout de México y Consejero Nacional de la misma. En 1973 contrajo matrimonio con la señorita Angélica Robles Mayagoitia, con quien procreó tres hijos: Alfonso Jesús, Angélica y Ana Laura Moreno Robles, quienes le sobreviven, al igual que sus ocho nietos: Rubén Ángel Magallanes Moreno, Johan Arturo, Amir Alejandro y Sergio Patricio Rodríguez Moreno; Abigaíl y Moisés Moreno Esqueda; Andrés y Mariana García Moreno. TRAYECTORIA PROFESIONAL Al egresar en 1972 del Instituto Tecnológico de La Laguna ingresó al sistema educativo nacional como Coordinador de la Escuela Técnica Industrial 79 de Torreón, actualmente Escuela Secundaria Técnica uno, en ese entonces dirigida por Rogelio Valdés Sánchez, con quien formó un gran equipo de trabajo y cultivó una amistad de toda la vida. El primero de octubre de 1973 el Ing. Alfonso Javier Moreno Castañeda fue designado Director fundador de la naciente Escuela Tecnológica Industrial 195, actualmente Escuela Secundaria Técnica número 26 de Gómez Palacio, una de las instituciones de segunda enseñanza de mayor prestigio en La Laguna de Durango. La naciente escuela inició sus actividades de manera provisional en cuatro salones que se encontraban atrás de la Escuela Secundaria Federal “Ricardo Flores Magón’’ de Ciudad Lerdo, ocupando también aulas, talleres y laboratorios del entonces CECyT 145, actualmente CBTIS 4 de Ciudad Lerdo, mientras construían su edificio escolar en el Ejido El Refugio de Gómez Palacio, Durango, el cual estrenó hasta el dos de septiembre de 1974. La planta docente que lo acompañó en la fundación de la entonces ETI 195, ahora EST 26, estuvo integrada por las maestras Ana María López Martínez, Rosa María Carrillo Don Lucas, Rosa María Ríos Jáquez, Ligia de Santiago, Georgina Medinilla e Hilda Castillo Treviño; los maestros Rafael Maldonado Zúñiga, Luis Pompa González, Víctor Manuel Fernández Martínez, José Santos Carreón, Sergio Luis Rosas, Ignacio Romero Torres, Antonio Quintana Hernández, Víctor Manuel Pineda López, Antonio Paz Carrasco, Fernando Eusebio Fuentes Cerda, Salomé Esquivel de la Cruz, Francisco Javier Martínez García, José Luis de la O, Pedro Vázquez Rendón, Arnoldo Evaristo Esquivel y Fortunato González Saucedo. En el área administrativa lo apoyaron Yolanda Maycote, Beatriz Castañeda Villalobos, Adriana Domínguez Vizcarra, Nicolás Zubirías Montelongo y Juan Rodrigo Martell Flores. El personal de intendencia estaba conformado por Alejandro de Ávila Morales, Jesús Salazar Martínez, Andrés Ovalle Rangel y Adrián Magallanes Nava. Los veladores eran Jesús Esparza Rivera, Fernando Arguijo Román y Gerardo Macías Meza. Dirigió la Escuela Secundaria Técnica 26 de Gómez Palacio de 1973 a 1991, consolidándola como uno de los mejores planteles de segunda enseñanza en el Estado de Durango. Consiguió los apoyos necesarios para dotarla de una gran infraestructura material y educativa con turno matutino y vespertino de 18 grupos cada uno, siendo uno de los planteles con mayor demanda de inscripción en Gómez Palacio, Durango. Durante 18 años, de 1991 a 2009 desempeñó cargos importantes en la Subsecretaría de Educación Pública del Estado de Durango con sede en Gómez Palacio. Al momento de su fallecimiento era integrante de la Unidad Tecnológica Pedagógica de la SEP. Fue en vida ejemplo del funcionario honesto y recto, entregado a su tarea. Practicó en vida grandes valores que contribuyeron a que se ganara el aprecio y reconocimiento de alumnos, padres de familia, maestros y personal que trabajó a su cargo, quienes siempre lo recordarán como un excelente ser humano. ¡Descanse en paz el Ing. Alfonso Javier Moreno Castañeda! ¡Hasta el próximo miércoles! *Sergio Luis Rosas *[email protected]