Por paro de mujeres, AMLO aplaza venta de boletos para rifa del avión presidencial

Ante el movimiento "Un día sin nosotras", que han organizado colectivos feministas para el próximo lunes 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplazó la venta de "cachitos" para la rifa alusiva al avión presidencial.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario federal confirmó que este proceso se pasará ahora para el martes 10 de marzo.

Según informó López Obrador, el lunes solo iba a venderse 40 mil "cachitos" en cuatro estados del país.

"Estamos buscando que no haya violencia y proteger a hombres y a mujeres, darle protección a mujeres y no permitir el machismo, no permitir la impunidad", agregó el presidente, quien refrendó su respaldo al movimiento del 9 de marzo.