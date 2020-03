Latinos llegan a la galaxia

Sus personajes han marcado a varias generaciones y sus actores han conseguido el reconocimiento internacional tras participar en ellas. Star Wars es sin duda la franquicia con mayor seguidores en el mundo, y también puede presumir que en su elenco han participado actores de gran renombre como Alec Guinness y Natalie Portman (ambos ganadores del Oscar), Ewan McGregor, Woody Harrelson, Felicity Jones, Christopher Lee y los legendarios Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford.

Sin embargo, hasta hace un par de años, la saga de Star Wars se había mantenido como un terreno donde actores de otras nacionalidades no encontraban un lugar, pero hace pocos años cambió, pues varios latinos lograron un lugar entre sus extensos elencos.

La actriz mexicana Verónica Segura apareció brevemente en Star Wars: Episodio II, el ataque de los clones.

En la película interpreta a "Cordé", uno de los señuelos que la senadora Padmé Amidala (Portman) utiliza para viajar por la galaxia. Al inicio de la cinta, Cordé es asesinada durante un atentado que buscaba cobrar la vida de la representante de Naboo.

Según publicó Sector Cine, la actriz relató que hizo la audición mientras vivía en Australia y que la noticia de que había sido seleccionada la tomó por sorpresa.

"Trabajar con George Lucas y poder tener diálogo en Star Wars, porque hay muchos personajes que son increíblemente llamativos y que también son muy importantes pero no hablan, entonces como actor ha de ser muy frustante eso, pero tuve diálogo, entonces eso estuvo muy bien", señaló.

La actriz ha participado en las películas El misterio del Trinidad, Sin ton ni Sonia y 7 mujeres, un homosexual y Carlos.

Lupita Nyong'o apareció en 2015 en Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. No mostró su rostro sino el de Maz Kanata, una pirata y singular aliada rebelde que busca ayudar a que la Fuerza prevalezca sobre la oscuridad.

El personaje, creado bajo la técnica de motion capture, fue el primer rol que Nyong'o obtuvo después de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en 12 años esclavo.

"No puedo creer que sea parte de esto ahora, ni en mis sueños más locos me imaginé que algún día estaría en una película de Star Wars", comentó la actriz durante la presentación de El despertar de la fuerza en la Ciudad de México.

"Crecí viendo las películas, porque las pasaban en televisión en vacaciones, así que cuando no iba a la escuela siempre estaban pasando las películas de Star Wars, y me encantaban R2D2, C-3PO y Lando Carlrissian, también me gustaba Jabba the Hutt, todos en realidad".

Otro que también es fanático de la franquicia es el actor Diego Luna, quien logró su sueño al coprotagonizar Rogue One: Una historia de Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story), primer spin-off de la saga desarrollado por Disney.

Luna interpretó a "Cassian Andor", un experto mercenario que se une a una fracción de la Alianza Rebelde a la que se le encarga una difícil misión: robar los planos de una poderosa arma que construye el Imperio.

"Soy un gran fan. Estaba en backstage viendo el clip y pensaba, no puedo creer que ése soy yo. Qué cool es eso. Un mexicano en Star Wars y en un papel que dura más de diez segundos", mencionó durante una entrevista con Ellen DeGeneres.

A pesar de su fatídico destino en la película, Luna volverá a interpretar a Andor en una serie original de Disney+ que narrará sus días previos al filme que sirvió como entrada a Una nueva esperanza.

Oscar Isaac es un actor guatemalteco-cubano que hizo su debut en Star Wars: Episodio VII: El despertar de la Fuerza como piloto de un ala-x llamado "Poe Dameron" que trabaja para La Resistencia. 'Poe' es ingenioso y motivado a ayudar a llevar La Resistencia a la batalla.

Benicio del Toro participó en Star Wars: El último Jedi como DJ, un hacker que ayuda a Rose Tico y Finn. Aunque tiene un pequeño papel en la película, las decisiones del personaje de Del Toro tienen un impacto duradero en Rose Tico, Finn y la Resistencia.

El actor latino de la película Mi familia, Jimmy Smits interpretó al senador "Bail Organa" de Alderaan, y el padre adoptivo de la princesa Leia, en las cintas El Ataque de los clones, La venganza de los Siths y Rogue One. Aunque es senador de su planeta, es miembro fundador de la Alianza Rebelde.