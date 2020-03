Recolectarán libros para presas de Piedras Negras

Un proyecto iniciado en las aulas de la Universidad Ibearoamericana por estudiantes de la carrera de Derecho, busca que los laguneros donen sus libros y así llevar un cúmulo de ejemplares hasta la biblioteca del Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras.

Anteriormente, este grupo de universitarios había tomado cátedra con la magistrada María Luisa Valencia, en cuya clase tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. Allí vieron las instalaciones, se percataron de las actividades que realizaban las internas y hablaron con algunas de ellas.

Diana Vargas, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana Torreón, mencionó que una de las carencias más importantes que observaron fue la escasez de libros en su biblioteca.

"Inclusive ellas mismas me lo comentaban: 'En ocasiones vienen personas a darnos clases y no tenemos las herramientas necesarias, no tenemos libros'. Ellas trabajan ahí dentro y nos decían que una forma de sentirse en el exterior o de despejar su mente, era la lectura".

Vargas aseguró que los pocos volúmenes con los que contaban las internas, eran leídos por ellas una y otra vez. El grupo de estudiantes vio la situación como una oportunidad y, al conformarse la Mesa Directiva, uno de los proyectos iniciales consistió en una recolecta de libros para llevarlos a ese centro.

No obstante, cuando los universitarios dialogaron la iniciativa con María Luisa Valencia, se les informó que el Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras tenía más carencia en cuanto a ejemplares de libros. Por eso se tomó la decisión de que los resultados de la colecta fueran entregados en la ciudad fronteriza.

"Hasta ahorita hemos recolectado más de 150 libros, pero queremos que la colecta sea tan grande que inclusive podamos compartirlos con el Centro de Readaptación Social de Saltillo. Además de ello, consideramos como estudiantes que la lectura es una gran herramienta para apoyarlas en su reinserción".

Vargas también subrayó que la mayoría de las reclusas entran a los centros sin saber leer ni escribir, y es dentro de prisión donde aprenden. Por eso, herramientas como los libros son fundamentales para sus procesos y así puedan continuar con su educación.

"Además significa una herramienta de vida. Es muy complicada la vida ahí dentro y los libros significan una forma de liberación, una forma en que ellas se despejan de lo que viven dentro".

Los centros donde los laguneros pueden donar sus libros son en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana Torreón y en la librería El Astillero, ubicada en el centro de la ciudad.

Vargas recomienda donar libros de autoayuda, de superación personal o de poemas, y así evitar aquellas obras que incluyan contenido violento o dramático, esto porque "la mayoría de ellas están en estado depresivo, o simplemente por los crímenes por las que fueron condenadas, que quizá fueron crímenes violentos, entonces ese tipo de libros no van a entrar".

La colecta finalizará el próximo 30 de abril y se espera reunir hasta 500 libros.

Cabe mencionar que Coahuila sólo cuenta con dos centros femeniles: Saltillo y Piedras Negras.