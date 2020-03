Señalan denuncias de acoso sexual en San Lázaro

La diputada Olga Sosa Ruiz, de Encuentro Social (PES), reveló que en el área médica y administrativa de la Cámara de Diputados hay al menos 11 denuncias de acoso sexual contra mujeres.

"No puedo omitir que aquí en cámara hay al menos ocho casos denunciados en el área médica y al menos otros tres en las áreas administrativas", aseguró.

Al hacer uso de la voz en el pleno de San Lázaro, Sosa Ruiz adelantó que su bancada va a acompañar a todas las mujeres que hayan hecho una denuncia de acoso sexual hasta que se esclarezca y se sancione a los responsables.

"El PES acompañará a todas las mujeres que en esta cámara han hecho una denuncia de acoso sexual, hasta que esto sea esclarecido y se sancione a los responsables. Es cuanto, diputado presidente", dijo.

En entrevista con medios, la legisladora indicó que en el área médica ya se tomaron medidas; sin embargo, señaló que no conoce los detalles, pero ya se dio el primer paso, aunque no se ha separado del cargo a ningún funcionario.

"No se ha separado absolutamente a nadie del área médica; sin embargo, hay personas que ya no van a tratar con mujeres en el área médica. No sé quién es, no llegó a mí esa denuncia, yo les di voz a las ocho denuncias que llegaron a la mesa directiva", describió.

Además, aseguró que hasta su oficina sí llegó una denuncia de un área administrativa. "Eso sí llegó directamente a mí, y sobre todo hoy amanecemos con 300% de denuncias de casos de acoso más esta mañana y, repito, somos una sociedad protectora de mujeres. Me da mucho gusto que las mujeres alcen la voz y empiecen a confiar en las autoridades y denuncien".

Al preguntarle de qué índole eran las denuncias respondió que tratan de acoso sexual, tanto en el área administrativa como en la médica.

Explicó que el tiempo de resolución será de las autoridades de la Cámara de Diputados y a ella sólo le tocó denunciarlo y hacerlo visible: "me toca alzar la voz por los casos y me toca decir: aquí el PES acompañará a las víctimas hasta que se sancione a los responsables. Sin embargo, no es mi deber sancionarlos, pero sí estaré dándole seguimiento a que esto suceda".

Agregó que no son funcionarios de alto nivel, sino personal de nivel medio, y dijo que no hay ningún diputado federal involucrado.

"No lo he escuchado hasta la fecha, pero sí, sinceramente no son excluyentes. Si se sabe de algo, por supuesto que acompañaremos de cualquier forma a las mujeres. Lo que sí quiero repetir es: a nosotros lo que nos interesa es que se sancione y que esa conducta no esté sucediendo aquí en Cámara de Diputados. Y me enorgullezco de las mujeres que tuvieron el valor de alzar la voz", explicó la legisladora.