Soprano mexicana triunfa en Nueva York

La soprano poblana Denis Vélez se convirtió en la primera mexicana en obtener el premio del Metropolitan Opera National Council (MONC) Auditions 2020. Se trata de una competencia anual de canto patrocinada por el Metropolitan Opera (ubicado en Nueva York), que desde sus inicios en 1954, se considera el concurso más importante en esta rama en los Estados Unidos.

La distinción la mereció junto con la mezzosoprano Gabrielle Beteag, el baritono Blake Denson, el tenor Jonah Hoskins y la soprano Alexandria Shiner. Todos recibieron un premio de 25 mil dólares.

Cabe mencionar que en este certamen todos son premiados por igual, es decir no hay primeros, ni segundos lugares. Por lo que quiere decir, los cinco manejan un alto nivel de técnica en su canto.

Sobre la participación de la mexicana, se informó por medio de un comunicado que "interpretó con una bellísima línea de canto las arias Depuis le jour, de la ópera 'Louise' de Charpentier y tu che di gel sei cinta de la ópera 'Turandot' de Puccini".

El cantante David Lomelí publicó en sus redes sociales que el premio lo recibió Vélez de manos del tenor veracruzano Javier Camarena, considerado hoy como una de las máximas figuras del Met de Nueva York.

Es importante añadir que durante más de 60 años, la competencia anual ha ayudado a lanzar las carreras de innumerables cantantes jóvenes. Cada temporada más de 100 exparticipantes aparecen en la lista del Metropolitan.

El jurado de este año estuvo integrado por figuras de la ópera mundial entre quienes destacan: Sophie de Lint, directora de la Ópera Nacional de Holanda; Ian Derrer, director de la Ópera de Dallas; Jonathan Friend, director de administración artística del The Metropolitan Opera; Gregory Henkel, director de administración artística de la San Francisco Opera; Sophie Joyce, directora del programa de desarrollo de jóvenes talentos de The Metropolitan Ópera; Melissa Wegner, directora ejecutiva de The Metropolitan Opera National Council Auditions, así como Diane Zola, subgerente de administración artística del The Metropolitan Opera.

Cabe mencionar que Denis Vélez también fue la ganadora de la XXXVII edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, uno de los certámenes de canto operístico con mayor antigüedad y convocatoria de jóvenes talentos en México, el cual se llevó a en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

