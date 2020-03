Donación de Organos

UNA DECISIÓN FAMILIAR DIFÍCIL DE TOMAR

"Para agradecer el 'regalo de vida' que dio a varias personas que se encuentran en espera de un transplante de órgano, el Hospital Universitario de Torreón organizó un homenaje póstumo para Jesús Guillermo, el donador… Guadalupe Miranda.

Leyendo la nota periodística publicada en este periódico el viernes 21 de febrero pasado titulada Dan homenaje póstumo a donador de órganos, me llevó a recordar aquellos artículos que escribí a partir de enero del 2018 en relación al tema al cual titulé: Morir para vivir donde a través de varias notas que había guardado de un buen número de donaciones tales como de "hermano a hermano" llevada a cabo en la década de los sesenta; el trasplante de un paciente al que le transplantaron los dos brazos y que poco a poco a base de una rehabilitación le llevó meses después, a lograr que "rasurarse por sí mismo"; el caso de un joven que conociendo la brevedad de su vida, expresa a sus familiares el deseo de donar todo lo que de él pudiera utilizarse en provecho de otras personas anónimas; de casos en donde por un accidente, la mayoría en automóvil, bicicleta o motocicleta, la mayoría de individuos jóvenes, los familiares tomaron la heroica y dolorosa decisión de donar los órganos de sus familiares como el caso de: un joven coahuilense de 14 años de edad que sufrió en un accidente automovilístico, un traumatismo cráneo encefálico y muerte cerebral donde sus familiares toman la decisión de donar sus órganos tales como el corazón, hígado, riñones y córnea los cuales fueron implantados a seis personas, esto en octubre del 2018.

A pesar de la gran difusión que los centros hospitalarios vienen llevando a cabo desde hace muchos años en relación a hacer conciencia en relación a la donación de órganos de nuestro o vuestro organismo, sobre todo en casos de "muerte cerebral" después de un accidente, muchos de ellos automovilísticos, en motocicleta y bicicleta que lamentablemente suceden con mucha frecuencia no tanto en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, sino de todo el país Aunque es un tema del que se escribe o habla poco, es necesario hacer conciencia de la cantidad de pacientes que se encuentran en lista de espera de un riñón, pacientes que por enfermedades tales como la diabetes e hipertensión nos lleva o llevará tarde que temprano a una insuficiencia renal y/o cardíaca. He copilado a través de varios años casos en que por accidentes muchos jóvenes pierden lamentablemente la vida o bien "caen en muerte cerebral" y así se mantienen por varios días o semanas. Es precisamente en estos casos, donde grupos multidisciplinarios de muchas instituciones hospitalarias abordan con los familiares, el difícil tema de la donación. "Dado que su familiar ya no tiene ninguna posibilidad de recuperarse", donen varios órganos de su cuerpo para dar vida a otros pacientes, que de esos órganos depende que continúen viviendo por unos años más. El tema no es nada fácil de tratar y en muchos casos hasta "insultos" han de recibir de los familiares, considerándolos unos "inhumanos" sin conciencia y cuántas cosas más. Cómo me gustaría que alguno de esos "grupos interdisciplinarios" dieran a conocer por medio de la prensa, de la radio de la televisión sus experiencias en relación al tema o bien que permitierán "entrevistas" para abordarlo y darlo a conocer a todo el público en general. En lo personal abordo el caso inicialmente mencionado; sin embargo uno de mis hijos tuvo la triste experiencia, de saber que uno de sus amigos, recientemente, había perdido a uno de sus hijos de 16 años de edad a consecuencia de un accidente en bicicleta, diagnosticándosele días después "muerte cerebral" lamentablemente se negaron a donar sus órganos y con esta negativa se perdió la oportunidad de ayudar a no menos de seis pacientes a mejorar su estado de vida actual.

'El Puma' recibe un milagro. El cantante José Luis Rodríguez fue sometido a un doble transplante de pulmón. 19 de diciembre del 2017. El Siglo de Torreón, Coah. "José Luis Rodríguez, 'El Puma', recibió ayer en Miami un doble transplante de pulmón en una oportunidad que el cantante venezolano había calificado de 'milagro' y con la que esperaba ganar la batalla a su incurable enfermedad. Rodríguez, quien fue diagnosticado hace siete años de fibrosis pulmonar ideopática (causa desconocida), llevaba varios meses en lista de espera por unos pulmones compatibles y anoche (el domingo), lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy (ayer)", dijo su publicista, Beatriz Parga.

"Para él, ésta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe, agregó Parga, tras la operación, realizada en el Hospital Jackson, Memorial. Como en toda cirugía mayor, las primeras 72 horas son cruciales…".

01-02-18. "El Siglo de Torreón. Muere contratista tras 5 días de agonía. Hombres armados lo interceptan para despojarlo del pago de la nómina, pero se resistió.

Luego de cinco días de agonía, un hombre que fue herido por un disparo de arma de fuego en un asalto, perdió la vida en un hospital. El deceso se registró la mañana de este miércoles, al interior de la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El hombre fue identificado como Marcelino García Vázquez de 54 años. Quien falleció luego de complicaciones tras de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Fue auxiliado por los tripulantes de un vehículo particular, el cual fue interceptado por una ambulancia de la Cruz Roja que finalmente lo llevó a la clínica 15 donde ingresó con "muerte cerebral"...

Continuará...