Mujer acuchilla a su pareja porque no quiso ir a comprar más cerveza

La policía busca a una mujer que acuchilló a su pareja en el estómago y lo mandó al hospital con lesión que pone en peligro su vida en la ciudad de Piedras Negras, en la zona fronteriza de Coahuila.

El hombre fue agredido porque no quiso ir a conseguir más "caguamas" y ella ya no pudo seguirse emborrachando.

Fue atendido de emergencia en el Hospital General "Salvador Chavarría", se estaba desangrando y estaba a punto de que colapsara su sistema circulatorio.

Francisco, de 44 años de edad, relató a médicos y uniformados como fue lesionado sorpresivamente por su ahora expareja, les contó que estaba en su casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, desde las nueve de la noche, tomando con su señora, y como a las tres de la mañana del día siguiente, cuando se acabaron las cervezas se pelearon.

Ella, de quien no se reveló su nombre, le exigió que fuera a conseguir más "caguamas" o un six, pero él se negó, le dijo que entendiera que ya era madrugada, que todos los expendios estaban cerrados y no había donde conseguir más bebida a esa hora.

Sin embargo, la mujer no lo comprendió y le encajó el arma en el abdomen.

El dictamen médico indica que el paciente presenta una herida profunda de cuatro centímetros en superficie producida por arma punzocortante en Hipocondrio Izquierdo, la lesión le causó un Shock Hipovolémico al lesionar el estómago y vasos sanguíneos próximos, lo que le produjo una pérdida muy importante de sangre, eso le propició falta de presión, lo que podría ocasionar un colapso del Sistema Circulatorio, dijeron los doctores.

"Presenta una lesión gravísima que pone en peligro la vida y que tarda más de 15 días en sanar", precisa el diagnóstico.