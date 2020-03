Yo no dejé al PAN, porque yo no soy panista, yo soy de UDC: Lenin Pérez

Tras anunciar su separación de la bancada del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados y quedar como diputado federal sin partido, Evaristo Lenin Pérez Rivera, detalló los motivos que los llevaron a tomar dicha decisión. Fue enfático al recordar que es militante de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y no del PAN y finalmente, la diferencias ideológicas entre ambos partidos.

“Primero que nada hay que decir que yo no dejé al PAN, porque yo no soy panista, yo soy de UDC. En una alianza llegue a la Cámara con el PAN, pero yo milito con Unidad Democrática y voy a seguir siendo udecista y no me voy a ir a ningún otro partido, como se ha dicho”, respondió Pérez Rivera, diputado federal por el distrito 01 de Coahuila.