VIRAL: 'Wuhan Shake'; el saludo en China ante coronavirus

Tal como se observa en videos compartidos en la red, el saludos 'anti-coronavirus', consiste en simplemente tocar los pies de la otra persona con los propios a modo de saludo, manteniendo cierta distancia.

Según se presume entre internautas, éste método surgió en la ciudad de Wuhan, donde también se piensa se originó el virus.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H