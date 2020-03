Nuestro Recomendado

Dangerous Project es una banda peruana que a finales del año pasado logró terminar su disco debut: Cosmic Vision; sin embargo, no fue sino hasta febrero que el álbum pudo ser escuchado de manera íntegra, después de intermitentes apariciones en redes sociales donde dejaron escuchar apenas un par de cortes. Su música sorprende al estilar un sonido muy poco común en su país, donde abundan agrupaciones de black, death y thrash. La agrupación se autodefine como una banda de heavy metal neoclásico, no obstante, bien podríamos tildarla simplemente como un tributo a Yngwie Malmsteen, pues sus canciones parecen calcas del guitarrista sueco, similar a lo que Walter Giardino hizo en 1998 con su proyecto Temple. A pesar de eso, es por la naturaleza del género y la interpretación de los músicos que el álbum no desmerece en ningún momento.

Oscar J. Martin es el guitarrista encargado de hacer que Dangerous Project nos recuerde a Malmsteen y eso en sí mismo ya es un mérito pues no cualquiera puede alcanzar un nivel técnico que le permita componer e interpretar solos con la calidad suficiente para una comparación así. Lo único que eclipsa su música es la misma sombra de Yngwie; carece de un estilo propio. Otro de los elementos más destacados de Dangerous Project es la voz de José Gaona, un vocalista que en 2018 participó en la primera temporada del programa de televisión peruana: Los Cuatro Finalistas, consiguiendo el segundo lugar. Su timbre es muy dinámico porque puede interpretar una voz alta y rasposa como la de Joe Lynn Turner y también alcanzar un timbre limpio y puro como el de Adrián Barilari sin ningún problema; sus cuerdas vocales son una joya en bruto. El resto de músicos es respetado en la mezcla del disco, permitiendo escuchar sus instrumentos sin mayor problema: en ocasiones el teclado de Luber Elend consigue melodías que se ponen a la par de la guitarra, no obstante, en la mayoría del tiempo su labor es sonar acordes base. Bajo y batería (a cargo de Eddy Geott y Miguel Franco, respectivamente) están perfectamente acoplados, dando cátedra de cómo deben compaginarse ambos instrumentos: sin buscar protagonismo, pero al mismo tiempo jugando un papel fundamental en el ritmo de las piezas.