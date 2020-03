¿A qué aspira La Laguna?

Los habitantes de toda ciudad tienen aspiraciones explícitas o implícitas para su región. Las y los ciudadanos no van por la vida sin preguntarse e involucrarse en el devenir de su ciudad. Desde luego, a quienes les da igual la inercia que el compromiso la pregunta por el presente y el futuro de su terruño les tiene sin cuidado. Solo a quien se asume parte de la comunidad le importa la forma que va tomando su entorno, y procura inmiscuirse en los asuntos colectivos y en la conformación de las aspiraciones generales.

¿Cuáles son las aspiraciones generales en La Laguna? Para responder podemos tener como referencia los diversos estudios de la realidad local, los planes que de cuando en cuando se establecen y las prioridades que en el discurso público y en las acciones de gobierno se observan. Podríamos enumerar entre las aspiraciones locales la seguridad pública. Para transitar del deseo a la realidad que ahora tenemos, tuvieron que concurrir una serie de acciones encadenadas y coordinadas. Entre ellas el establecimiento de metas factibles, es decir, posibles para nuestro entorno, y los recursos necesarios para tal efecto. Y todo ello acompañado de la conformación de plataformas institucionales que luego de más de cinco años han dado como resultado que la comisión de delitos sea, en su mayoría, mucho menor a las medias nacionales.

Otra aspiración es la garantía de que el agua, en calidad y cantidad, sea una fortaleza más y no un pendiente para la población y las actividades económicas sobre las que descansa el grueso del ingreso y el empleo local. El proyecto anunciado por el gobierno federal y trabajado en coordinación con los estados y municipios contiene, como en el caso anterior, claridad en el objetivo y en la factibilidad de los eslabones a encadenar para que, como en seguridad, la región sea referencia y la aspiración se convierta en realidad. A estas dos aspiraciones habría que agregar la de metropolización, es decir, a la eficaz estructura reglamentaria, de planeación del desarrollo urbano, participación y toma de decisiones que necesariamente tienen un impacto transversal en los municipios que conforman la zona metropolitana. Muy ligada a esta última, la aspiración de un transporte metropolitano eficiente se ha erigido como un motivo de búsqueda de acuerdos para atender este habilitador fundamental de las actividades educativas, laborales y comerciales laguneras. Postergar una solución eficaz y moderna en este rubro, impacta de manera negativa principalmente en la población de menores ingresos.

Hay otra aspiración, no tan discutida como las anteriores, pero sí con un efecto inmediato en la vida de quienes habitamos en La Laguna. Se trata de la cuestión del binomio inseparable empleo e ingreso. Si bien en algunos foros y notas esporádicas se han abordado ambos temas, se ha hecho principalmente desde la perspectiva de la cifra y la estadística periódica y no desde la estructura económica de la región. En otras palabras, de vez en cuando somos notificados del porcentaje de desocupación en la región o del nivel de ingresos, pero no se ha profundizado respecto a qué podemos aspirar, dada nuestra realidad de flujos productivos, comerciales, geográficos, y el tipo de fuerza laboral en relación con las tendencias nacionales y globales de la economía. Así pues, a diferencia de las aspiraciones enumeradas más arriba, acerca de la económica hay menos claridad, menos discusión y por tanto menos coordinación, pese a que se trata del motor de la dinámica local y al posibilitador central de la sostenibilidad regional.

Como se argumentó al principio, la definición de la aspiración es el paso fundante de toda acción colectiva para alcanzar una realidad deseada. En el ámbito económico, la región requiere dar contenido a esta aspiración para determinar qué si es factible alcanzar de acuerdo con nuestra situación y potencial, qué actores deben concurrir, con qué responsabilidad, recursos y tareas, y en qué enfocar los esfuerzos de coordinación para lograr las metas establecidas. Si no se hace con la seriedad que amerita y el compromiso que requiere, es probable que en este tema solo tengamos esfuerzos aislados y videos bien bonitos de una región bien bonita, pero rezagada a gran velocidad.