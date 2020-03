Chocan posturas del PRD y Morena en San Lázaro por coronavirus

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrático (PRD) en la Cámara de Diputados demandó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que convoque al Consejo Nacional de Salud para definir la estrategia que asumirá ante los casos de COVID-19 que se han presentado en el país.

"La prevención no es pónganse a rezar sino que se requieren medidas serias", advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez, quien por ello promoverá un punto de acuerdo para que comparezca el doctor Jesús Felipe González Roldán, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

"Que comparezcan para informar de manera detallada, técnica, que vengan especialistas y estudiosos para establecer cuál es el momento que vive el país", dijo el perredista, propuesta que fue desestimada por el líder de Morena en San Lázaro, Mario delgado, quien pidió que "dejen trabajar" al funcionario.

Ortega y la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, presentaron en rueda de prensa la estrategia que al menos aplicará la bancada perredista en San Lázaro, en donde ya quedaron restringidos los saludos de beso, se imprimieron carteles con recomendaciones como lavarse las manos con frecuencia, además de que se instalará alcohol en gel en las oficinas.

En contraste, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Manuel Huerta Martínez, de Morena, advirtió que pronunciamientos como esos del PRD sólo pretenden politizar el tema.

Avaló la propuesta de su líder de bancada para crear un fondo especial por 25 mil millones de pesos para enfrentar el COVID 19, pero reconoció que no hay emergencia ni necesidad de esos recursos.

"No hay que abonar al pánico. Y como político, quieren etiquetar un dinero que es innecesario porque no hay emergencia. Entonces de etiquetarlo pues se regresa porque pues no tiene sentido".

Aseguró que sí hay un protocolo, todos los casos detectados están en primer nivel y "no hay por qué alarmarse, la sintomatología es típica de una gripe estacional, de una gripe que todos hemos padecido, y yo soy médico, no veo porque escandalizar tanto el tema".

"Me parece que se está escandalizando mucho con el tema, se le está dando un tono político que no debiera, lo primero que tenemos como legisladores y en lo personal, como servidor de la salud es no escandalizar, no dar manotazos donde no se debe, no prender la alarma que no se debe, que no existe y hacer una buena comunicación".

Incluso rechazó por ser "una idea desatinada" el plan de medidas que aplicará el Senado de la República para restringir actividades dentro de sus instalaciones.